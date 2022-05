Le hemos visto hacer locuras, pero ninguna como esta. Quizás porque pronto se despedirá de su faceta como presentador en Late Late Show y quiere irse por todo lo alto, quién sabe, pero esta vez se ha superado. ¿Es posible grabar un videoclip en 3 horas y con tan solo 300 dólares de presupuesto? La respuesta es sí, palabra de James Corden. Si no te lo crees, no te preocupes, porque el cómico se ha encargado de dejar constancia de ello. Hay que estar tan loco como él para unirse a semejante proyecto, por eso su acompañante de batallas no podría ser otro que el mismísimo Harry Styles.

El programa ha publicado, por un lado, el surrealista y a la vez desternillante making of del videoclip de "Daylight", uno de sus últimos temas. "No tenemos localizaciones, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos dónde lo vamos a grabar, pero vamos a dar lo mejor de nosotros", asegura James Corden antes de ponerse a tocar a la puerta de desconocidos. Después de varios intentos fallidos, consiguen que un grupo de chicas les deje entrar a su piso. ¡No te pierdas su reacción al ver a Harry Styles aparecer por primera vez!

Después de echar un primer vistazo a la casa, parece que a James Corden le convence lo que ve y pide a las chicas que llamen a algunos amigos. ¿Para qué? El presentador planea convertir el lugar en una gran fiesta. Disfraces, pizza, confeti, una bañera y la linterna del móvil, ¿qué más se puede pedir? "Esto fue idea de James", lamenta Harry Styles. "He trabajado con Christopher Nolan y ahora este es mi camerino", dice muy serie el cantante provocando la risa del público, mientras está sentado en el baño.

Los efectos, muy poco especiales, pero ¿qué más se puede hacer con 300 dólares? James Corden prefiere llamarlo "efectos terribles": pájaros de peluche que revolotean alredor de la cabeza de Harry y un gorro que flota.