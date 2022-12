59:15

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde repasamos los mejores discos perita de un año que llega a su fin. Se quedan algunos en el tintero, pero la intención es recuperar los más destacados y condensarlos en esta hora de programa que resume lo que ha dado de sí este ejercicio en la escena española.

Y recibimos la visita de Carlos Igual, miembro de Artistas en Ruta, que nos presenta los conciertos más esperados en estos últimos compases del segundo semestre del año.

Suenan:

-Jordana B - Verano en Madrid

-Menta - Ya no te quiero más

-La Plata - Arderemos

-Sandré - Perro

-Biznaga - Contra mi generación

-Doctor Explosion - Grises

-The Oddballs - Short trip

-Fundación Francisco Frankenstein - Navidades destrozadas

-Familia Caamagno - Máquina virtual

-Al Dual - Girl

-Los Torontos - You are the one

-Doc & The Mads - I'm gonna miss your love

-Los Tiki Phantoms - La patilla

-Ezpalak - Hauxe naiz ni

-Familia Caamagno - O día que Fraga finou

-Rubén Rubio - Pivo i cevapi bluzz