¿Cómo compone un artista? Qué va primero, la letra o la melodía. A Joan Manuel Serrat la inspiración le llegó lejos de casa, durante su exilio, cuando más extrañaba su hogar, pero sobre todo, el mar. "Estaba en México, llevaba semanas en el interior. Soñaba, literalmente con él. Agarré el coche y me fui a un lago, aunque sólo fuera por hacerme a la idea del mar que yo añoraba", así describía el cantante en una entrevista para El País el momento en el que empezó a escribir "Mediterráneo", la canción de su vida, que luego se convirtió en la de muchas personas que sentían la misma nostalgia. Para muchos fue el propio tema el que les provocó ese sentimiento, incluso quienes no habían nacido allí sintieron la necesidad de hacerlo suyo. Con el paso del tiempo dejó de ser canción para convertirse en himno de un país.

Como el mismo Serrat decía, "'Mediterráneo' es una identidad: una identidad feliz". La canción se lanzó en 1971, estaba incluida en el disco que llevaba su mismo nombre. Es escuchar el estribillo y ver el color rojo del sol a punto de esconderse tras el mar, oler la salitre del agua y escuchar las olas chocar contra la orilla, no importa lo lejos que estemos de aquel lugar que ya todos sentimos como nuestro. Igual que la canción, que ya no es de Serrat por mucho que hable de su infancia y hasta de su muerte.

01.42 min 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat

Llevamos escuchando "Mediterráneo" más de medio siglo y todavía a día de hoy le llueven los halagos. Hasta Joaquín Sabina confesaba morirse de la envidia al pensar que fue su amigo y no él quien la escribió. Enmarcado el manuscrito se quedó en su casa, para su consuelo, esta vez no de tontos, porque a quién no le gustaría tener un tesoro como ese entre sus manos.

Igual que defiende Carlos Goñi, Joan Manuel Serrat no piensa dejar de cantar "Mediterráneo" en sus conciertos: "Jamás, jamás, renegaré de esta o de cualquier otra de mis canciones. Me sentiré eternamente agradecido, son ellas quienes me han hecho lo que soy. Así que siempre la cantaré por obligación, pero lo que es más importante, por gusto". Ahora, inmerso en su gira de despedida, sus directos tienen todavía más valor, si cabe. Porque Joan Manuel Serrat se retira, pero su música ya forma parte de nuestra banda sonora.

"Mediterráneo" es la mejor canción de la historia de España y no lo decimos nosotros. Fue elegida por votación popular en 2019 en el programa de televisión La mejor canción jamás cantada. El tema llegó a la gran final y se impuso a sus competidoras con un 55% de los votos. "Ave María" de David Bisbal y "La flaca" de Jarabe de Palo quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.