Mucho antes de su boda con Guillermo Furiase, mucho antes de aquella famosa frase que quedó para el recuerdo: "si me queréis, irse". Mucho antes incluso de que se enamorara de Paquirri, Lolita Flores tenía lo que ahora llamaríamos un "crush". Ese hombre que le robó el corazón cuando todavía era una adolescente no es otro que Joan Manuel Serrat, quien esta noche se despide de los escenario en RTVE Play. Ella misma reconoció su interés hacia el artista, un interés que iba más allá de una amistad. ¿Llegó a haber algo entre ellos? El suyo fue un "amor platónico y sin esperanzas", según lo describió la periodista y escritora Maruja Torres en uno de sus artículos. Pero, ¿qué es lo que dicen los protagonistas de esta historia?

"Me enamoré de él con 11 años y no me hizo ni caso. Me sigue sin hacer caso, pero yo sé que me quiere mucho, como a toda mi familia y es un catalán de los pies a la cabeza", así presentaba Lolita Flores a Joan Manuel Serrat, que una vez fue invitado a Tirititrán, el programa que presentó en TVE dedicado al flamenco que se emitió en La 2. Una entrevista en la que ambos derrochaban complicidad, una complicidad que se quedó en una bonita amistad.

Él se casó con Candela Tiffón, junto a la que lleva más de cuatro décadas y con la que tuvo tres hijos. Se casaron en secreto en diciembre de 1978 y, desde entonces, no se han separado. "Ella se encuentra por encima de cualquier esquema que una canción pueda plantear. Es la persona con la que llevo cuarenta años, tengo hijos y nietos y comparto un perro. Y es una mujer a la que jamás se le ocurrió contarme qué opina sobre mis letras, lo que me parece maravilloso", así hablaba de su relación en una entrevista para el diario Infobae.

Ella se casó con Guillermo Furiase el 25 de agosto de 1983, un matrimonio que empezó con mal pie, debido a la gran cantidad de fans de la cantante y su madre que se acercaron a la iglesia donde tenía lugar el enlace. Diez años después y con dos hijos en común, decidieron divorciarse y tomar cada uno caminos diferentes. Todo por "la convivencia y las deudas, cuando la falta de dinero entra por la puerta, el amor se va por la ventana", aseguró Lolita en una entrevista en televisión. Pablo Durán fue su segundo marido y su matrimonio también acabó en divorcio en 2015.