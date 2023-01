¿Hubiese ganado España el Festival de Eurovisión en 1968 con Joan Manuel Serrat? ¿Qué hubiese sido de Massiel si no hubiera representado a España ese año en el certamen celebrado en Londres? Siempre se dijo que el cantante no fue el elegido porque quiso cantar en catalán, pero luego hemos sabido que no fue el motivo. Como hacen en El Ministerio del Tiempo, vamos a ir al pasado para saber qué ocurrió realmente. Corría 1967 y Serrat era un artista conocido en los círculos de la nova canço. Cuando Televisión Española buscaba al representante del festival de 1968, la discográfica Zafiro envió tres canciones: 'Nos falta fe', de Juan y Junior; 'Los titiriteros', de Joan Manuel Serrat; y 'La, la, la', del Dúo Dinámico. Esta última fue el tema elegido, pero se quería que la interpretara Serrat. El equipo se fue a Alemania a grabar la canción, con arreglos de Bert Kaempfert, y allí el cantante quiso hacer una versión en catalán. Zafiro se quedó con la versión en castellano y Edigsa gestionó la versión hecha en catalán.

Joan Manuel Serrat llegó a grabar 'La, la, la' en catalán Gtres

Un asunto delicado El asunto llegó a opinión pública y algunos fans del cantante presionaron para que Serrat cantara en catalán, llegando a publicarse en prensa que este había recibido amenazas. Fue entonces cuando Zafiro da una solución al conflicto y propone que se cante en castellano con una parte cantada en catalán, una salida que podría contentar a todos. Pero no fue así. Al final se dice que Serrat no irá a Londres si no canta en catalán y se decide cambiar de representante. "Hubiera sido una muestra al mundo de que en España se respetaba su diversidad cultural, siendo mentira que la respetaba, pero hubiera sido de un gobierno inteligente", ha dicho el cantante en una entrevista reciente. Joan Manuel Serrat pudo haber representado a España en Eurovisión Gtres Hay varias versiones sobre este asunto. El periodista Ángel Casas, fallecido en octubre de 2022, habló de ello en su libro '45 revoluciones en España' ponía el foco en la carrera de Serrat, diciendo que su representante, José María Lasso de la Vega, utilizó este 'culebrón' para reforzar la carrera del cantante en Cataluña e impedir que perdiera a su público. Esto no pasó y Serrat, sin Eurovisión, ha tenido una carrera larga y brillante. Ahora se despide de los escenarios y RTVE emite un especial con el concierto grabado el 13 de diciembre de 2022 en Madrid. Se titula 'El vicio de cantar: 1965-2022' y el cantante repasa medio siglo de carrera. Serrat con El dúo dinámico, autores de 'La, la, la' Gtres