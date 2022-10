Àngel Casas fue uno de los presentadores de televisión más populares durante años. Se retiró en 2020, empujado por sus problemas de salud a abandonar su profesión. En 2013 le detectaron un cáncer de páncreas y siete años después le tuvieron que trasplantar un riñón. La operación no tuvo el resultado que esperaban y le provocó una calcifilaxis, una gravísima infección que afectó a su pierna derecha. La única solución era inevitable, y tuvieron que amputársela. "La pierna se hincha de líquido como si estuviera a punto de reventar y el dolor es terrible, insoportable. Gritaba, lloraba de dolor”, dijo hace un año en una entrevista que le hizo el diario Ara.

El periodista y presentador Ángel Casas. Gtres

El presentador remarcó cómo llegó a temer por su vida, sobre todo semanas después, cuando la infección se extendió a la pierna izquierda. "Perdí un trozo de intestino y el duodeno, al que tenía mucho cariño. A la pierna también le tenía, aunque quizás más a la izquierda porque soy zurdo. Le pregunté al médico qué le habían hecho y no me supo responder. ¡Supongo que la debieron de quemar!", decía.

El periodista no pudo salvar sus piernas, y aunque tuvo unas piernas postizas, o cosméticas, como él las llama, no podía caminar. Para colmo de males, la pandemia le impidió tener compañía durante la estancia en el hospital. "Estábamos en plena pandemia y con mi mujer llorábamos por teléfono. No podía venir a verme y hasta seis veces le dijeron que estaba a punto de morirme".

Hoy ha muerto a los 76 años tras una larga y fructífera trayectoria que le avala como uno de los grandes de la comunicación. En 1977 llegó a Televisión Española para presentar el programa musical Popgrama y en 1980 ya tenía su propio espacio, el famoso Musical Express. Tras pasar siete años en TV3 regrsó a TVE en 1990 con el espacio Un día es un día, el revolucionario programa de entrevistas que se despedía semana a semana con un striptease. Luego vinieron Tal Cual, que hizo entre 1992 y 1994; Los unos y los otros, que se mantuvo en antena entre 1994 y 1995; y Esto es lo que hay, que condujo desde 1995 a 1996​. Por sus 'mesas' pasaron estrellas internacionales como Joan Collins, Richard Gere, Don Johnson, Tippi Hedren y Alain Delon, entre otros. Y su trabajo ha tenido el reconocimiento de la profesión y la crítica con el Premio Ondas y la Antena de Oro, entre otros galardones.

Pero Àngel Casas no era para nada amigo de la nostalgia. Fue un feliz padre y un feliz abuelo que disfrutó en sus últimos años de sus hijas y nietas. No le faltó el cariño ni el sentido del humor que le hacíamirarse al espejo de la realidad borrando de su rostro la tragedia. Puedes disfrutar de la historia de RTVE en nuestro enorme archivo. Nuestros compañeros lo han recordado en este día con estos extractos: