Ruth Lorenzo rodó en el desierto de los Monegros su primer videoclip tras su paso por Eurovisión, "Gigantes", una canción incluida en su primer disco. Entre las 'leonas' que acompañaban a la intérprete de "Dancing in the Rain" como bailarinas se encontraba Chanel Terrero. A su vuelta en autobús, mientras los demás dormían, Chanel y Ruth Lorenzo estuvieron hablando. "Nunca se me va a olvidar esa conversación. Nos compartimos deseos, sueños...", recuerda Ruth Lorenzo, quien espera lanzar su nueva música para otoño.