Las redes sociales se han convertido en un elemento más de nuestras vidas en el día a día hasta el punto de que que se hayan creado nuevos tipos de trabajo como el de ser influencer en Instagram. Es el caso de Tamara Gorro, modelo y cara televisiva que se ha pasado al lado de las influencers de moda para dar consejos de estilismos, casa y maternidad.

En esta ocasión, Tamara Gorro ha vuelto a sorprender a sus casi dos millones de seguidores de Instagram con un baile muy sensual a ritmo de Demasiadas mujeres de C. Tangana. En el post que ha compartido podemos ver a una Tamara Gorro de estar por casa con un chándal, una coleta baja y sin maquillar.

De repente, Tamara Gorro se transforma en demasiada mujer y empieza a bailar luciendo el vestido de fiesta plateado y ribeteado con flecos y escote en la espalda que llevó puesto el sábado por su cumpleaños. Después de que muchos fans se lo pidieran, la influencer comienza la última semana de enero enseñando su vestido y poniendo buena cara al mal tiempo.

En su post Tamara Gorro ha escrito: "¡AQUÍ TENÉIS EL VESTIDO! No me hice ni siquiera una foto el sábado, pero al menos grabé el cambio jajaja. #mamamolona #reels #gorroreels". Un clásico de Tamara Gorro en Instagram, donde ya es habitual verla realizar los making off de sus fotografías y vídeos para disfrute de sus fans.

Tamara Gorro se ha hecho todo un nombre dentro del mundo de las influencers con su "familia virtual" (así llama a sus seguidores). El sábado pudo celebrar su 34 cumpleaños en compañía de su marido y futbolista Ezequiel Garay con este espectacular vestido en una noche que según ella misma ha asegurado, fue muy divertida y se lo pasó muy bien.

Tamara Gorro está en uno de los mejores momentos de su vida a los 34 años, en un punto en el que ha conseguido formar una familia y crear su propio negocio debiéndose completamente a su público y sus seguidores. Ahora que es madre también comparte consejos sobre el cuidado de niños.

