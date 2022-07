Muchos conocen a Scott Eastwood por sus películas, entre las que destacan Escuadrón Suicida o Fast & Furious 8, o directamente porque es hijo de Clint Eastwood, con quien también ha colaborado en la gran pantalla. Pero su vida no ha sido un camino de rosas ni mucho menos. Nacido del 'affaire' del director con la azafata de vuelo Jacelyn Reeves, Scott Eastwood vivió en 2014 una durísima pérdida que le marcó. "¿Cuál es la última vez que lloraste?", le preguntaron en 2016. Su respuesta fue desgarradora: "Salí con una chica hace un par de años que murió en un accidente de coche".

Una tragedia que afectó a millones de personas

El choque no fue grave en sí, pero hubo un fallo en el airbag, que retiraron del mercado. "Su airbag explotó. Disparó un proyectil a través de su cuerpo. Le partió la columna", recordaba Scott Eastwood, entrevistado por GQ Australia en 2016.

"He perdido amigos antes. He perdido algunos grandes amigos. Pero nunca había perdido a alguien con quien hubiese tenido mucha intimidad, ya sabes, de esa manera, en una relación. Creo que eso realmente me afectó de una manera que... no sé. Tal vez me ha hecho más difícil tener citas", decía entonces el actor de Escuadrón Suicida, a la vez que reconocía que hasta entonces no había llamado al padre de su novia. Poco después de la publicación del reportaje se decidió a hacerlo.