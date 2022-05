No hay nada que le detenga, ni siquiera la edad. A pesar de que es uno de los actores con más años de Hollywood, Clint Eastwood continúa al pie del cañón y sin pensamiento alguno de retirarse. Ha protagonizado decenas de películas y dirigido otras tantas, la última Cry Macho, estrenada el año pasado. Aunque ahora mismo no está grabando ningún filme que se sepa, el actor y seductor nato (tiene ni más ni menos que ocho hijos con seis mujeres distintas) no ha realizado ninguna declaración que insinúe que va a dejar el cine pronto.

A sus 92 años recien cumplidos, Clint Eastwood es uno de los últimos actores que pueden dar testimonio de la edad dorada de Hollywood, e incluso ha llegado a ser alcalde de un pueblo. En lo que va de 2022 ya hemos tenido que despedir a dos personas que antes protagonizaban esta lista, Sidney Poitier y Nehemia Persoff, mientras que la muerte de Betty White puso un amargo final a 2021.

Marsha Hunt, 104 años Fue Mary Bennet en Más fuerte que el orgullo, la primera adaptación que Hollywood hizo de Orgullo y prejuicio, y a día de hoy es la actriz más longeva de su cine. Intérprete, modelo y activista, muchas de sus películas no son recordadas por el gran público hoy en día, si bien en su currículum encontramos El valle del destino o Johnny cogió su fusil, entre otros filmes. La actriz Marsha Hunt RTVE

Glynis Johns, 98 años Glynis Johns compartió cartel con Julie Andrews y Dick Van Dyke en un clásico de Disney que nunca pasará de moda, Mary Poppins, en la que interpretaba a Winifred Banks. Salió en muchas otras películas y series de televisión, llegando a ser nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en la cinta Tres vidas errantes, en la que también salían Deborah Kerr y Robert Mitchum. La actriz Glynis Johns RTVE

Leslie Phillips, 98 años Su voz es muy famosa para todos los fans anglosajones de Harry Potter, y es que Leslie Phillips puso voz al sombrero seleccionador en la saga. Memorias de África, El imperio del sol o Lara Croft: Tomb Raider son solo algunas de las películas en las que el actor británico ha participado. El actor Leslie Phillips RTVE

Angela Lansbury, 96 años Nominada hasta en tres ocasiones a los Premios Oscar como actriz de reparto (por Luz que agoniza, El retrato de Dorian Gray y El mensajero del miedo), la Academia de Cine estadounidense decidió otorgarle en 2013 el Oscar Honorífico. Y no es para menos, porque Angela Lansbury es uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Sus últimas apariciones han sido en El regreso de Mary Poppins y Buttons, ambas también con la participación de otro veterano, Dick Van Dyke. La actriz Angela Lansbury RTVE

Dick Van Dyke, 96 años Tuvo su propia serie de comedia en la década de los 60, The Dick Van Dyke Show, y pasó a la historia de Disney como el deshollinador de Mary Poppins, en cuya secuela volvió a aparecer. A sus 96 años, el actor de comedias como Un beso para Birdie, Chitty Chitty Bang Bang y Noche en el museo se encuentra en una estupenda forma física. El actor Dick Van Dyke RTVE

Eva Marie Saint, 97 años Su Oscar por La ley del silencio convierte a Eva Marie Saint en la actriz ganadora de este premio de más edad de Hollywood. La cinta fue precisamente su debut en el cine. Más tarde estrenó Éxodo junto a Paul Newman o Con la muerte en los talones, el clásico de Alfred Hitchcock que coprotagonizó Cary Grant. La actriz Eva Marie Saint RTVE

Mel Brooks, 95 años Los productores, El misterio de las doce sillas, Sillas de montar calientes, El jovencito Frankestein… Mel Brooks dirigió y escribió grandes comedias durante décadas, un género en el que también destacó como actor. Puede presumir de tener un premio Oscar, tres Tony, tres Grammy y cuatro Emmy, lo que le convierte en una de las pocas personas en conseguir hacerse con uno de cada (como Audrey Hepburn, de quien se prepara biopic). A esta circunstancia se la conoce como EGOT. El genio de la comedia Mel Brooks RTVE