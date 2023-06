A sus 93 años, Clint Eastwood sigue en activo como director y actor, Cry Macho es su última película en la que vuelve a subirse a un caballo para interpretar al cowboy y a los tipos duros que siempre ha protagonizado gran parte de su filmografía. En el mundo del cine no necesita presentación. Siempre ha sido uno de los mayores seductores de la gran pantalla y eso se ha visto reflejado en su vida personal. El actor y director de cine tiene nada más y nada menos que 8 hijos con 6 mujeres distintas. Cinco chicas y tres chicos de diferentes generaciones que siguen manteniendo una buena relación y se consideran todos hermanos.

En su biografía, escrita por Patrick McGilligan, se afirma que “Clint tenía una filosofía de coleccionista de trofeos en lo referente a las mujeres”. A lo largo de su vida, el actor ha conseguido ocultar sus múltiples relaciones tanto a sus otras mujeres como a los medios por lo que resulta complicado esbozar un árbol genealógico de su descendencia en orden cronológico. 8 hijos con 6 mujeres diferentes y 2 matrimonios donde las historias se cruzaban entre sí. A continuación, os presentamos a la familia de Clint Eastwood:

Kimber fue su primera hija, nació en 1964 pero Clint Eastwood no la reconoció hasta 1996 después de que ella desvelase a la prensa quien era su famoso padre. Nació de una relación extramatrimonial con Roxanne Tunis mientras estaba casado. Ella era actriz y bailarina y se conocieron durante el rodaje de la serie Rawhide (Cuero crudo en español) y de sus encuentros nació Kimber, que se mantuvo en la ‘sombra’ durante más de 30 años. Desde 2008 es maquilladora profesional y con ese apellido supo que se le abrirían muchas puertas, pero no necesariamente garantizaría el éxito.

Scott Eastwood (35 años)

Scott Eastwood es seguramente el hijo más conocidos de Clint. Es actor y modelo y ha trabajado con su padre en las películas Flags of Our Fathers, Gran Torino o Invictus . Nació en 1986 de la relación secreta que mantenía Clint con la azafata de vuelo Jacelyn Revees. No fue hasta 2015 que empezó a tener notoriedad en Hollywood con papeles en películas importantes como Suicide Squad, Overdrive, Furi o interpretando a un agente de policía en la octava, novena y décima entrega de Fast and Furious (A todo gas).

Posado de Scott Eastwood GTRES