A sus 92 años, el cineasta presume de carrera, tanto como actor combo director. Le hemos visto en incontables ocasiones a través de la pantalla, pero solo quienes realmente le conocen, saben cómo es fuera de cámaras. Tom Hanks, Hilary Swank, Meryl Streep, Morgan Freeman, Matt Damon, Bradley Cooper... Son muchos los actores que han trabajado codo a codo con Clint Eastwood. ¿Qué opinan de él? ¿Volverían a participar en una película suya?

Con Tom Hanks coincidió en Sully (2016), basada en la historia real de un piloto que se convirtió en un héroe al realizar un amerizaje de emergencia en el río Hudson en su desembocadura en la ciudad de Nueva York el 15 de enero de 2009, salvando la vida de sus pasajeros. ¿Cómo es trabajar bajos sus órdenes?

"Cuando estás en una película de Clint Eastwood ni siquiera sabes que la cámara está rodando. Y solamente escuchas por encima de tu hombro 'Está bien. Adelante'. A veces, estás gustándote y sigues haciéndolo... Hasta que le oyes decir, 'Ya es suficiente'. Y ya está. Después de eso, pasas página y vas a la siguiente escena. Es intimidante de narices", reconocía entonces.

Eastwood no dudó en apostar por Hilary Swank para Million Dollar Baby (2004), una de las películas más exitosas de su carrera. El papel le valió a la actriz para conseguir el Premio Oscar. Para ello tuvo que someterse a un duro entrenamiento y seguir una dieta estricta, igual que Elsa Pataky para su película Interceptor.

Su experiencia no podría haber sido mejor, porque Swank sueña con volver a trabajar junto a él. "Me puse roja como una manzana la primera vez que nos encontramos, y al momento me sentí cómoda. Empezamos a hablar como si nos conociéramos desde siempre", recuerda.

Morgan Freeman: "Clint es el mejor director"

Puede resultar imponente, pero no en las distancias cortas. Al menos eso es lo que parece, según las declaraciones de sus compañeros de profesión, todo halagos. Morgan Freeman y Matt Damon coincidieron con Clint Eastwood en Invictus (2009). "Clint es el mejor director que conozco. Cuando coge un guión lo convierte en un éxito. Esta vez creo que es la que más me he divertido con él", confesaba el protagonista de Cadena Perpetua en el estreno de la película. Para Freeman, Eastwood es demasiado perfeccionista, ¿será esa la clave de su éxito?

Morgan Freeman, Clint Eastwood y Matt Damon GTRES GTRES

Lo de Matt Damon es pura admiración. "Me gustaría ser como Clint Eastwood. Lo admiro mucho como persona y director. Filma historias que lo apasionan, cualquier guión que despierta su curiosidad lo lleva a la gran pantalla y eso es precisamente lo que yo quiero hacer: rodar sin pensarlo demasiado", reconocía.

Clint Eastwood y Bradley Cooper GTRES

Bradley Cooper ha compartido set de rodaje con Eastwood en varias ocasiones. Una de ellas en la película El francotirador (2015). Repitió años después en Mula (2019). "Por el simple hecho de encontrarme con Clint me sentía entusiasmado con la idea de ir al rodaje cada día. Nunca me he cansado de verle trabajar porque como realizador es maravilloso. Me sorprendió su capacidad para comunicar, es asombrosa la rapidez con la que rueda, su entendimiento con sus colaboradores", aseguraba. El actor opina como Tom Hanks: "Hay una energía y una vitalidad en los rodajes de Eastwood que hace que uno jure no estar trabajando".