Dirigir un país no es tarea fácil, y menos si se trata de EEUU, pero tampoco lo es tener un Oscar, dos Globos de Oro y estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es escuchar el nombre de Morgan Freeman y recordar todas y cada una de sus actuaciones, a cada cual más laureada. Distintos personajes, desde un enfermo terminal en Ahora o nunca hasta encarnar al mismísimo Dios junto a Jim Carrey, pero hay un papel que le sienta como un guante: el de presidente. Su imagen de hombre carismático encaja perfectamente en este tipo de interpretaciones, donde los directores buscan transmitir al espectador que están en buenas manos. Si él está al mando, nada malo puede pasar. Y es que Freeman fue elegido en 2012 por la revista Forbes como el famoso que inspira más confianza en EEUU. Hoy la estrella de Hollywood cumple 85 años.

Es poco probable, pero a veces la realidad supera a la ficción. ¿Quién vería a Morgan Freeman en la Casa Blanca o viajando en el Air Force One? Hay quien ya le ha dado su voto. "Ojalá Morgan Freeman fuera presidente", confesaba Gerard Butler, su compañero de reparto en Objetivo Washington DC. Se trata de la tercera película de la saga, donde el actor pasa de ser el vicepresidente Allan Trumbull a convertirse en el presidente de los EEUU. Butler, que en la cinta interpreta al agente Mike Banning, no tiene muchas esperanzas de que su sueño se convierta en realidad. Lo que tiene claro es que le daría su voto: "Es algo que no va a pasar, pero sin duda estaría allí para protegerlo".