En 1953 Clint Eastwood y Maggie Johnson se dieron el 'sí, quiero', solo unos meses después de conocerse. Fruto de su matrimonio nacieron Alison y Kyle. Su relación duró once años, pero la realidad es que la estrella de Hollywood, conocido por su fama de mujeriego, tenía otras aventuras con diferentes mujeres. Así lo cuenta Patrick McGilligan, autor de su biografía no autorizada, en El álbum secreto de Clint Eastwood. La actriz y directora Sondra Locke, que también participa en el documental que revela la cara oculta del intérprete, fue la protagonista de una de sus múltiples historias extraconyugales. Su relación significó el fin de su carrera en la industria del cine, donde tenía un futuro prometedor.

Se conocieron en 1975 durante el rodaje de la película El fuera de la ley, cuando Clint Eastwood todavía estaba casado con Maggie Johnson. "Lo nuestro fue amor a primera vista. Creo que durante mucho tiempo los dos estuvimos muy enamorados. Fuimos muy felices", confiesa Locke. La diferencia de edad entre ellos no fue un problema, sino todo lo contrario: "Me pedía que lo llamara 'papá'. La razón por la que nos llevamos tan bien durante tantos años fue que yo era como su hija y él era como mi padre".

Sandra Locke y Clint Eastwood

Sondra Locke cuenta cómo su relación cambió cuando se puso a dirigir. "Cuando me llegó el guion de Ratboy, Clint sintió que perdía el control sobre mí. Vio como una amenaza el hecho de que yo comenzara a dirigir películas. Yo me estaba distanciando de esa relación padre-hija o actriz-director, de esa burbuja en la que había estado viviendo". A partir de ese momento, el cineasta empezó a estar más distante. "A veces desaparecía de repente, se iba de la ciudad sin decirme nada y yo me enteraba al llegar a casa". Su romance duró casi 15 años, pero ese fue el punto y final a su historia. Ahí es cuando Sondra Locke conoce la cara oculta de la estrella de Hollywood.

Su aventura con Jacelyn Revees "Me hizo llegar una carta a través de su abogado diciéndome que no volviera a la casa, que había hecho cambiar las cerraduras. Que mi ropa estaba en un trastero y podía ir a buscarla", recuerda. En aquel momento, la actriz contrata a un abogado para llevar a su expareja a juicio y recuperar su casa, algo que nunca consigue. Pero las sorpresas no habían acabado. Sondra Locke recibió una llamada de un periodista que le contó que su expareja estaba manteniendo una relación secreta con otra mujer, con la que tenía dos hijos. Se trataba de la azafata de vuelo Jacelyn Revees, madre de Scott y Kathryn Eastwood. "Cuando me enteré de eso, pensé '¡Dios mío! O él ha cambiado de la noche a la mañana o he estado viviendo con alguien a quien ni siquiera conocía'", cuenta en el documental. Clint Eastwood y sus parejas: 8 hijos, 6 mujeres y 2 matrimonios RTVE.es Sondra Locke publicó en 1977 una autobiografía titulada El bueno, el malo y el muy feo, donde cuenta su versión de su relación con Clint Eastwood. Precisamente en este libro cuenta que abortó en dos ocasiones y llegó a ligarse las trompas mientras estaba con el actor, ya que este no quería tener más hijos.