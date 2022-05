Televisión Española emite este sábado a Invictus, la película encargada de ponerle el lazo al ciclo dedicado a Clint Eastwood. Protagonizada por Morgan Freeman en el titánico papel de Nelson Mandela, se centra en un pequeño capítulo de la historia del primer presidente elegido democráticamente por la República de Sudáfrica. Después de abolir el Apartheid, la misión de Nelson Mandela era construir la unidad nacional en un país fragmentado por la injusticia y las tensiones raciales. Para ello, recurrió a la persona que menos lo esperaba.

El año fue 1995. El acontecimiento, la celebración en Sudáfrica de la Copa Mundial de Rugby. Su aliado, el jugador y líder de la selección Francois Pienaar, interpretado por Matt Damon. Estas son algunas curiosidades sobre la película que estuvo nominada a dos premios Oscar y tres Globos de Oro.

Nelson Mandela quiso que Morgan Freeman lo interpretase Morgan Freeman tenía el beneplácito explícito de Nelson Mandela para interpretarle en una película sobre su vida. Según cuenta siempre el actor, lo dijo el propio Mandela en una rueda de prensa de su libro, Long Walk To Freedom, en 1994. Para Freeman, fue más difícil que interpretar a Dios: la película de Clint Eastwood le dio la oportunidad de saldar su cuenta pendiente con la historia y de ponerse en la piel de una de las personas más importantes para la comunidad internacional, tal y como la conocemos, y el actor se lo tomó muy en serio. Zurdo, aprendió a comportarse como diestro para la película que llevaba décadas preparándose para interpretar. Cosas de las que, por cierto, el actor habló en su entrevista en Los desayunos de RTVE. 00.00 min En una entrevista concedida al programa Los desayunos de RTVE, Morgan Freeman ha asegurado que Nelson Mandela "Siempre me ha visto como el actor ideal para interpretarle en una posible película". Algo que ha sucedido en Invictus, el nuevo trabajo de Clint Eastwood que se estrena en los cines españoles y que narra los difíciles primeros días del gobierno de Mandela y cómo consiguió que todo el país se uniera, por primera vez, para algo, apoyar a su selección de Rugby.

También dio el visto bueno a la película Antes de comenzar el rodaje de Invictus, Morgan Freeman y el director, Lori McCreary, visitaron Sudáfrica para obtener el visto bueno de Nelson Mandela. Según McCreary, fue el actor quien se dispuso a explicarle cuál era la premisa de la película: "Madiba", le dijo, empleando el modo que tenía su pueblo de referirse a Mandela, "llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y creemos que hemos leído algo que podría ayudarnos a explicar lo que eres en el fondo...", y que Mandela le interrumpió. "Ah, el mundial", dijo, adivinando sus intenciones. "Ahí es cuando supe que estábamos en el buen camino", dijo el productor al contar esta anécdota.

Morgan Freeman y Nelson Mandela eran amigos Morgan Freeman había desarrollado una amistad con Nelson Mandela a lo largo de los años, aunque el activista le impuso mucho cuando lo vio por primera vez. Se conocieron en 1994, en la ya mencionada gira de su autobiografía, y dado el interés que Mandela había mostrado en él se juntaron para charlar de un posible proyecto que no vería la luz, como ahora sabemos, hasta 2009, cuatro años antes del fallecimiento de Mandela. Cuando lo tuvo delante, no supo de qué hablar con él. "Lo más normal cuando te encuentras con alguien semejante es hablar de política mundial y preguntarle qué piensa de las cosas, pero eso no es divertido. ¡Hablemos de mujeres, de deportes!", pensó. Compró los derechos de su autobiografía y tuvieron varias reuniones juntos y, aunque al final prefirió actuar en Invictus que realizar su propia película, sabe qué es lo que aprendió de ver al dirigente una y otra vez: la quietud. "Es un hombre silencioso, su alma es silenciosa". 01.31 min Una película sobre Nelson Mandela que protagoniza Morgan Freeman, entre otras cosas, porque Mandela así lo deseaba.

La cárcel verdadera de Nelson Mandela aparece en Invictus Cuando el equipo sudafricano visita una prisión, se trata de la misma en la que estuvo encarcelado durante 18 años.

Los hijos de Clint Eastwood participaron en la película Si tienes el ojo entrenado, te habrás dado cuenta de que Scott Eastwood interpreta a uno de los jugadores de la selección sudafricana, Joel Stransky. Él es, seguramente, el más conocido de todos sus hijos, y también ha aparecido en películas de su padre como Flags of Our Fathers o Gran Torino, además de en superproducciones de Hollywood como Suicide Squad o las últimas entregas de Fast and Furious (A todo gas). Pero Kyle Eastwood, el hijo mayor del actor, también participa en Invictus, en concreto en la banda sonora: músico de profesión, se encontraba en un festival de jazz de Sudáfrica cuando comenzó la producción de la película, y su padre le pidió que buscase bandas locales para ver qué encontraba. 'Invictus', de Clint Eastwood Keith Bernstein

Más efectos visuales de los que piensas Las escenas rodadas en el estadio de rugby cuentan con unos 2000 figurantes. No es moco de pavo, pero no es ni de lejos la cantidad final de espectadores que vemos jaleando al equipo de Matt Damon: es mediante efectos digitales que esos dos millares de actores se convirtieron en 62.000 personas, algo que ya es habitual (pensemos en películas como Bohemian Rhapsody, el biopic de Queen, que llenó el estadio del Live Aid de actores digitales), pero no entonces no era una técnica tan frecuente. Eso sí: todos los partidos se filmaron en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, donde se desarrollaron en realidad.