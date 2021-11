Patrick McGilligan ya avisa en la portada de su libro: "Esta biografía no ha sido autorizada por Clint Eastwood". La vida y los secretos de la estrella de Hollywood al descubierto. Como cualquier otra biografía no autorizada, no sentó nada bien al actor, que intentó por todos los medios evitar su publicación en 1999, cuando ya se había hecho un hueco en la industria y su privacidad era objeto de deseo. El autor que escribió aquellas páginas no solo retrató a Eastwood: George Cukor, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Robert Altman... Todos ellos cineastas que no tuvieron la oportunidad de leer lo que McGilligan contó sobre ellos. No fue así con Jack Nicholson: "Él no colaboró, pero no coartó a nadie para que no atendiera mis llamadas o mis cartas. Con Clint Eastwood fue diferente".

Patrick McGilligan cuenta en el documental El álbum secreto de Clint Eastwood cómo conoció al actor. Fue en una entrevista en 1975 en los estudios Warner. "Cuando estás a solas con él te cautiva ese encanto, esa naturalidad y esa inteligencia de la que habla todo el mundo, pero que no siempre se ven reflejada en los papeles que interpreta", recuerda. De aquella todavía no había empezado a escribir su biografía. "Más tarde me puse a hablar con las pesonas de su vida y me contaron una historia muy diferente del mito, de la leyenda de Clint", señala. Pero, ¿a qué se refiere?

Tacaño, mujeriego e interesado, la peor cara de Clint Eastwood El autor de la biografía de Clint Eastwood define al actor como un hombre tacaño, que no ha pagado la cuenta de un restaurante en su vida, que cada año exigía a la Warner un pavo congelado para regalárselo a su madre por el Día de Acción de Gracias y que racaneó hasta un aparato de teléfono a su ex, la actriz Sondra Locke, a la que destrozó después de su relación. Su tacañería, según cuenta, fue acentuándose con el paso del tiempo. Cuanto más dinero tenía, más tacaño era. Lo cierto es que la fama de mujeriego siempre ha perseguido al actor, que ha tenido una vida amorosa de lo más turbulenta: ocho hijos con seis mujeres distintas, dos esposas y decenas de amantes. "Clint tenía una filosofía de coleccionista de trofeos en lo referente a las mujeres", apunta Patrick McGilligan. Clint Eastwood: 8 hijos con 6 mujeres distintas y 2 matrimonios RTVE.es McGilligan también cuenta que despreciaba a los guionistas que trabajaban con él y que no ponía ningún empeño en su trabajo como director, que filmaba la primera toma y se quedaba con ella. También le acusa de ser un interesado, de usar a sus amigos, a quienes de repente deja de llamar como si nunca hubieran existido para él.

Acusaciones de maltrato Lo que más molestó a Clint Eastwood fueron las acusaciones de maltrato que Patrick McGilligan contaba en la biografía. Fue el abogado del actor quien salió entonces para defender a su cliente, que según el relato quedaba como un cobarde que además pegaba a su esposa, Maggie Johnson. "Clint Eastwood no es sólo un icono de la industria del entretenimiento, sino que también es un hombre de familia. Tiene derecho a que lo que se escriba sobre él y su vida debe ser ajustado a la verdad", anunció entonces, al mismo tiempo que presentaba una demanda contra el autor de la biografía por 10 millones de dólares.

Su faceta de alcalde, ¿la excusa perfecta para llevar una vida paralela? En 1986 Clint Eastwood se presentó a alcalde de Carmel-by-the-sea, la ciudad costera de California que enamoró al actor. Su candidatura levantó al expectación de medio mundo y desató la locura cuando se hizo con la victoria en las urnas. "La prensa se precipitó a Carmel para cubrir la elección de Clint Eastwood, pero nadie habló de lo que estaba pasando en realidad. Estaba teniendo una aventura con otra mujer. Mi teoría es que quería ser alcalde para no tener que volver a su casa. Es algo que ha hecho a menudo a lo largo de su vida. Cada vez que se cansa de la mujer con la que está en ese momento, se construye una nueva vida", asegura McGilligan. Clint Eastwood como alcalde de Carmel-by-the-sea