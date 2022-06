Hay personas a las que les todo les sienta como un guante. Shakira es una de ellas. La cantante ha ido evolucionado con los años y no ha dejado de jugar con su imagen. La hemos visto probando diferentes estilos a lo largo de su carrera. Si piensas en ella, probablemente te la imagines con una melenaza rubia y el pelo rizado, un poco despeinado, para darle ese toque rebelde que tanto la caracteriza. Aunque nos cueste creerlo, la colombiana no es rubia natural. Para prueba, esta foto, donde vemos a una jovencísima Shakira luciendo una increíble melena azabache.

Shakira en la década de los 90 PINTEREST

Con este look tan natural daba sus primeros pasos en la industria musical a finales de la década de los 90. ¿Qué le llevo a cambiar de color de pelo? "He sido rubia durante demasiado tiempo, pero no fue un movimiento calculado. No me dije a mí misma: 'quiero llegar al público estadounidense, así que voy a ser rubia y a comprarme unos lentes de contacto azules y a blanquearme la piel'. No quería ser blanca. Simplemente pensé que mis rizos quedaban bien con un estilo rubio y playero", confesaba en una entrevista para la revista Cosmopolitan.

Del rojo intenso al rubio dorado Su pelo rubia siempre ha sido su icono, pero a su melena camaleónica también la hemos visto pelirroja. La cantante lució durante una temporada un color rojo intenso, allá por el año 1999, cuando estaba promocionando su segundo disco, ¿Dónde están los ladrones? Shakira de pelirroja en 1999 GTRES Fue una moda pasajera que la cantante no dudó en probar, pero que no le debió de convencer porque rápidamente volvió a lucir el rubio que tan bien le sienta. Melena extralarga y sus rizos naturales. Dependiendo del evento, la cantante optaba por alisarse el pelo, incluso se atrevió con las mechas de un tono parecido al suyo natural y con el flequillo abierto. Por aquella época tenía un estilo mucho más rockero que el de ahora. Imagen de Shakira en 2001 GTRES GTRES Shakira prueba con las mechas y el flequillo abierto ©KORPA Exclusivo / Exclusive Shakira también probó con el look brunette. Así, con este tono castaño claro, lucía en el año 2006. Los reflejos dorados iluminan su rostro. La melena, notablemente más corta. Es el look más natural que ha llevado la artista hasta la fecha. Shakira con el cabello castaño GTRES GTRES

Las rastas de Shakira, ¿acierto o error? Hubo una épca en la que lo habitual era verla con el pelo liso. La cantante se deshizo de sus rizos para lucir una melena, de nuevo extralarga y rubia, más repeinada. Fue en el año 2009, el mismo en el que también probó suerte con las rastas. Un peinado que, sin duda, no dejó indiferente a nadie. Shakira con el pelo liso GTRES GTRES Shakira con el pelo lleno de rastas GTRES GTRES No le debió de desagradar a Shakira el look rastas, porque aquella no fue la única vez que la vimos así. De hecho, en el videoclip de "Loca", una de sus canciones más populares que salió a la luz en 2010, también las lleva.

Cuando dijo adiós a su melena En 2012 Shakira de despidió de la melenaza que tantos años la había acompañado. La cantante colombiana cortó por lo sano y probó suerte con uno de los cortes de moda, el de tipo bob, con el cabello por encima de los hombros, luciendo un rubio dorado. Cuando Shakira se cortó el pelo en 2012 GTRES GTRES Es la vez que más corto ha lucido su cabello. Parece que no le ha cogido el gusto a la tijera, porque no la hemos vuelto a ver así. La artista dejó crecer su pelo hasta recuperar su antigua melenaza. Imagen de Shakira en 2014 GTRES GTRES