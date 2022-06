Shakira tiene muchas canciones famosas, y de estilos muy distintos. 'Waka, Waka', 'Inevitable', 'La tortura', 'La pared', 'Ciega, sordomuda' y 'Hips don't lie' son algunos de sus grandes éxitos: unos son para bailar y otros son carne de karaoke. Pero entre todos ellos destaca ahora uno, y el motivo es su letra. Hablamos de uno de los hits de la cantante, uno de esos 'temazos' que todos hemos cantado alguna vez y aunque el tono musical no es triste, sí lo es la letra. Hablamos de 'La tortura', canción que Shakira interpretó con Alejandro Sanz, que habla de una mujer que sufre por la infidelidad de su amante y grita que ya está cansada de llorar por la traición. 'La tortura' fue uno de los sencillos más vendidos en el mundo y llegó a ser 'la canción en español más vendida en EE.UU.' y ' La canción completamente en español más vendida y emitida en radio del mundo'. ¿Dónde radica su éxito? No cabe duda de que el hecho de contar con dos grandes estrellas de la música conocidas en el mundo entero ayuda mucho, pero es preciso destacar que el tema es universal. El desamor vende; y la infidelidad, también. El hecho de que la canten una mujer y un hombre le da mucha más fuerza a la letra, que habla de dolor, sentimiento que la 'chica' tiene tras perder al hombre que ama. La tristeza de ella es doble, ya que además habla de tortura: tanto por perder a su amado como por saber que ha sido él quien ha roto la relación entre los dos. Las frases que canta el chico, en este caso Alejandro Sanz, son reveladoras, ya que dice cosas como estas: "No he sido un santo" y "No de excusas vivo yo". Pero vayamos al grano.

Esta es la letra de 'La tortura':

Ay, payita mía, guárdate la poesía

Guárdate la alegría pa' ti.

No pido que todos los días sean de sol

No pido que todos los viernes sean de fiesta.

Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón

Si lloras con los ojos secos y hablando de ella.

Ay, amor, me duele tanto.

Me duele tanto.

Que te fueras sin decir a dónde

Ay, amor, fue una tortura perderte.

Yo sé que no he sido un santo

Pero lo puedo arreglar, amor.

No sólo de pan vive el hombre

Y no de excusas vivo yo.

Sólo de errores se aprende

Y hoy sé que es tuyo mi corazón

Mejor te guardas todo eso

A otro perro con ese hueso, y nos decimos adiós.

No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal.

No puedo pedir a los olmos que entreguen peras.

No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal.

Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.

Ay, amor, me duele tanto.

Me duele tanto.

Que no creas más en mis promesas

Ay, amor, es una tortura perderte

Yo sé que no he sido un santo

Pero lo puedo arreglar, amor.

No sólo de pan vive el hombre

Y no de excusas vivo yo.

Sólo de errores se aprende

Y hoy sé que es tuyo mi corazón.

Mejor te guardas todo eso

A otro perro con ese hueso, y nos decimos adiós.

No te bajes, no te bajes.

Oye, negrita, mira, no te rajes.

De lunes a viernes tienes mi amor

Déjame el sábado a mí, que es mejor.

Oye, mi negra, no me castigues más

Porque allá afuera sin ti, no tengo paz.

Yo sólo soy un hombre arrepentido

Soy como el ave que vuelve a su nido.

Yo sé que no he sido un santo

Y es que no estoy hecho de cartón.

No sólo de pan vive el hombre

Y no de excusas vivo yo.

Sólo de errores se aprende

Y hoy sé que es tuyo mi corazón.

Ay, ay, ay, ay, ay

Ay, todo lo que he hecho por ti.

Fue una tortura perderte

Y me duele tanto que sea así.

Sigue llorando perdón

Yo, yo no voy a llorar por ti.