Son muchas las canciones que Shakira le ha cantado a Piqué a lo largo de los 12 años que duró su amor e incluso hay quien dice que su último éxito, "Te felicito", podría llevar una pulla dirigida al futbolista. Lo cierto es que pese a que su relación era hasta el anuncio de su separación una de las más consolidadas, con más de una década juntos y dos hijos en común, parece que siempre se han resistido a pasar por el altar y celebrar una boda. ¿Por qué? La propia cantante explicó sus motivos en una entrevista a principios de 2020.

El futbolista aparecía en el videoclip del tema y llamó la atención de la colombiana. "No era una seguidora del fútbol, así que no sabía quién era. Pero cuando vi el vídeo, pensé 'Hmm, ese es un poco guapo '. Y entonces alguien decidió presentarnos", recordaba Shakira durante la entrevista.

¿Por qué no se han casado?

Shakira también explicó en la entrevista la razón por la que nunca se han casado en todos estos años: "A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia". La cantante no lo dejó ahí, sino que añadió que "es como una pequeña fruta prohibida". "Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", aseguró ella.

Shakira y Piqué en la gala del Balón de Oro en 2012 GTRES/JOMA

Piqué, por otra parte, no dio más explicaciones en aquel momento, pero también ha hablado de sus motivos para no haberse casado con Shakira. Lo hizo en una entrevista en The Overlap con el exfutbolista Gary Neville, publicada hace tan solo un mes: "Me gusta como estamos ahora mismo. Tenemos dos hijos, con nueve y siete. Estamos bien como pareja. No tenemos la necesidad de estar casados". Apenas un mes después de estas declaraciones, Piqué y Shakira anunciaron que se separaban.