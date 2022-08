El nombre de Brad Pitt está en boca de todos los que se dedican a la moda y los que no tienen ni idea. Y todo por su nuevo estilo a la hora de vestir. Adiós a los trajes y esmóquines más clásicos de las firmas más potentes, ahora el actor ha abrazado una nueva estética y una nueva filosofía de vida. Hablamos de uno de los hombres más elegantes de las alfombras rojas, un icono del nuevo dandismo. Al menos, hasta ahora. Pero, ¿por qué? Todo empezó con la promoción de Bullet Train, su nueva película.

El cambio de estilo es significativo. Brad Pitt nos tiene acostumbrados a trajes de patrón clásico y corte perfecto: trajes hechos a medida que le sentaban como un guante. Pero ahora el estilo ha variado al otro extremo y vemos al actor con trajes y prendas de patrón relajado y tejidos muy casual, como los linos de algodón, jóvenes y refrescantes. Luego está el tema del color, donde radica el gran cambio: Brad Pitt deja el negro para vestirse de colores potentes, como el traje verde que se puso en la alfombra roja de Los Ángeles. Un look que arrasa en redes sociales y ha provocado una gran lista de memes, entre ellos uno que le compara con la Rana Gustavo. Para rematar, las zapatillas amarillas de la colección de Adiddas en colaboración con Gucci, el modelo Gazelle con las rayas en rojo.

Brad Pitt de premiere de 'Bullet Train' en Los Angeles GTRES GTRES

¿A qué se debe esta cambio de armario tan drástico? "Si todos vamos a morir, pongamos las cosas patas arriba", con esta reflexión, Brad Pitt ha contestado a las preguntas sobre su estilismo en sus últimas apariciones la alfombra roja. Y sinceramente, si hay algo bueno que nos está dejando la promoción de la película son sus looks. En Londres optó por un look del mismo estilo, pero más sobrio respecto al color, un verde más apagado y oscuro. Quizás no sea el look más glamuroso, desde luego, a comodida no le gana nadie.

El actor Brad Pitt en Londres para la promoción de 'Bullet Train' GTRES GTRES

En París, más de lo mismo, un traje similar en gris y otro salmón, con el que casi consigue opacar a la mismísima Torre Eiffel. En Berlín volvió a arriesgar con el color, esta vez, jugando con distintos tonos de rosa. En la chaqueta, en lugar de botones, una cremallera verde y costuras naranjas en el cuello.

Brad Pitt en París para promocionar 'Bullet Train' GTRES GTRES

Brad Pitt posa durante la promoción de su película en Berlín GTRES GTRES

Brad Pitt no se corta a la hora de experimentar con su imagen. Sus últimas apariciones han seguido un mismo estilo, pero hay un look que ha llamado especialmente la atención a sus seguidores.