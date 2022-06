Luchar contra zombies no es una tarea fácil, ni dentro, ni fuera de la ficción. Para los personajes es muy engorroso tener que cortar cabezas a machetazos, huir de sus garras putrefactas y salir indemne sin mordiscos. Todo eso ocurre dentro de la gran pantalla, pero algunos aspectos un tanto duros del mundo postapocalíptico del cine también salta a la realidad para algunos profesionales de la industria del cine, concretamente para los dobles de las escenas de acción.

En la película Guerra Mundial Z (2013), cinta que podrá verse este miércoles en La 1, Brad Pitt se desenvuelve con soltura en el primer plano, el de la ficción. Pero el actor de escenas de acción que hacía de doble del actor, David Paterson, estuvo más cerca de la realidad que los personajes de ficción vivian en la gran pantalla. Al menos, sus mundos y sus gananciales era muy diferentes.

Mientras Brad Pitt ganó 13 millones de dólares por participar en la película de zombis y estableció su residencia en una lujosa finca privada de cinco estrellas durante la grabación, su doble —David Paterson— solo ganó 120 dólares por una jornada de trabajo de 18 horas.

Así lo confesó el propio doble en la revista Daily Mirror. "Básicamente tenía que ser Brad durante todo el día y copiar todo lo que él hacía en la pantalla. Brad estuvo allí durante todo el tiempo, y estuvieron grabando durante varios meses, por lo que debió de ser duro. Me pagaron 120 dólares, pero no lo hice por el dinero. No tiene nada que ver con eso. Lo hice por vivir la experiencia. Si tú me pides que haga algo así, no puedo decir que no. No obtuve un pase VIP para ir a ver la película, de hecho todavía no la he visto. Me marché con mis 120 dólares, sin autógrafos y sin invitaciones VIP", aseguró Paterson. Durante el tiempo que tuvo que ser el doble de Brad Pitt, Paterson tuvo que vestir igual que el actor y seguir las directrices del artista.

Brad Pitt protagoniza 'Guerra Mundial Z' (2013)