El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, de 35 años, ha anunciado por sorpresa que se retira del fútbol este próximo fin de semana, en plena temporada; un final excepcional a una carrera excepcional.

Piqué, que ha ganado los títulos más importantes del fútbol con la selección española y el Barça --incluido el Mundial, la Eurocopa y la Champions--, ha hecho el anuncio este jueves en sus redes sociales a través de un vídeo.

“Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T“ — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Media hora después, el FC Barcelona ha redifundido el vídeo del carismático jugador, leyenda del club y empresario.

"Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo", afirma Piqué en el vídeo. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", ha añadido, tras enumerar una larga serie de "sueños cumplidos" en su trayectoria como futbolista y de referirse inmplíticamente a las críticas recibidas por su rendimiento --"hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí; ahora voy a hablar yo"--.