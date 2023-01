"Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh". Seguramente esta sea una de las frases que más hayas escuchado en las últimas 24 horas. Junto a otras referencias a relojes, coches y bueno, a Gerard Piqué, que ya ha reaccionado a la sesión 53 de Bizarrap con Shakira, un éxito mundial donde la artista colombiana lanza beef a su ex. Casi cerca del año de anunciar su separación, la cantante colombiana no para de lanzar grandes hits con una 'clara' inspiración. Pero no es la única. También Miley Cyrus es conocida por expresar su vida y sus sentimientos a lo largo de su carrera musical y tan solo un día después del lanzamiento de Shakira, la roquera ha lanzado su primer single del año: "Flowers", un canto al empoderamiento femenino y al amor propio. Ambas divas comparten millones de seguidores en todo el mundo y una misma historia de amor con un mal final. ¿La culpa? De sus ex, Liam Hemsworth y Gerard Piqué. Estas son las canciones que Miley y Shakira compusieron al enamorarse, separarse y vengarse de sus ex.

Miley Cyrus y Shakira vs. Liam Hemsworth y Gerard Piqué Liam y Piqué han actuado de manera muy parecida con las cantantes, que tal y como dice Shakira, "ya no lloran, facturan". Así lo recoge una usuaria en Twitter a través de un hilo donde ha explicado cómo ambos coartaron el éxito de sus novias de maneras diferentes. Para empezar, tanto Miley y Liam como Shakira y Piqué han mantenido una relación romántica durante más de 10 años. Mientras que Miley y el actor se conocieron en 2009, finalizaron su relación en 2019 y se separaron en 2020, Shakira y Piqué se conocieron en 2010 y anunciaron su separación en abril de 2022. Y como te hemos dicho antes, ambas cantantes están más que acostumbradas a tomar su vida personal como inspiración. Así, Miley Cyrus y Shakira compusieron dos grandes éxitos donde cantaban al amor que profesaban a sus parejas en 2018 con "Malibú" y "Me enamoré", respectivamente. Miley y Shakira siempre demostraron su apoyo en todos los proyectos de sus parejas: la estadounidense acompañando a Liam a la alfombra roja del único éxito en taquilla del actor, Los juegos del hambre, y la colombiana, junto Gerard Piqué cuando ganó una copa de fútbol. Pese a todo, siempre hubo rumores de que tanto el actor como el deportista intentaban controlarlas y manejarlas a su antojo. También se decía que ambos tenían envidia por estar con mujeres más exitosas que ellos y que intentaban que ambas se mantuviesen en las tareas del hogar. De hecho, fue una de las razones por las cuales Miley y Liam terminaron divorciándose. Cinco años después de aquellos éxitos de amor, las cosas han cambiado. Tanto Miley Cyrus como Shakira han tenido que hacer frente a una de las mayores traiciones que hay: la infidelidad. Y ambas, que son espíritus libres, han tomado el mismo camino de empoderamiento a través de la música después de que Liam Hemsworth estuviera con la actriz Eiza González y Gerard Piqué, con Clara Chía. Con una diferencia: tras su divorcio, Liam volvió a enamorarse de otra mujer: Gabriella Brooks, una de las bailarinas en los conciertos de Miley Cyrus en 2014. Pese a que ambos destrozaron los corazones de estas dos divas cuando más los necesitaba, nada ha podido detener a dos huracanes creativos como son Miley y Shakira. Ambas abrieron sus sentimientos al mundo a través de su arte para expresar su duelo y poder lidiar así con el dolor. Lo hizo Miley en 2019 con "Slide away" y Shakira, en 2022 con "Monotonía". Dos canciones sobre el desamor tan exitosas como aquellas de cuando comenzaron sus relaciones con sus ex. Y esta semana se han vuelto a vengar: Miley lanza "Flowers" el mismo día que el cumpleaños de Liam Hemsworth, y Shakira se adelanta a la reaparición en público de Piqué con Bizarrap. De ambas nos quedamos con un mismo mensaje: "Me puedo querer mejor que tú".