Ágatha Ruiz de la Prada celebró el pasado 2021 los 40 años de profesión, demostrando que, pese a ser la más veterana de la Madrid Fashion Week, sigue siendo la más moderna. Por sus manos han pasado infinidad de estrellas y celebridades de todos los ámbitos. Y una de ellas, conocida por su estilo irreverente y atrevido, ha sido la cantante Miley Cyrus, fan declarada de los diseños de Ágatha, que reconoce: “A mí me encanta verla con mis diseños”.

03.58 min ¿Quién ha vestido de Ágatha Ruiz de la Prada?

Con motivo de la gala de los premios MTV Video Music Awards de 2015, de la cual Miley fue presentadora, su estilista contactó con el estudio de la diseñadora española: “Katarina, que trabaja en mi estudio, es una máquina y consigue las cosas más imposibles del mundo”, dice Ágatha de una de sus trabajadoras. La idea para aquella ceremonia era “hacer como un desfile de modelos” a lo largo de las diferentes apariciones de Miley Cyrus entre premio y premio, “en vez de ir como aquí, que parece que van todas de pueblo, de novia de provincias”, lamenta la modista. Junto a ella repasamos en La Noche D algunos de aquellos modelos, como un conjunto de dos piezas – top con forma de ojos y falda con forma de boca –, el favorito de la propia Ágatha. O también, muy apropiado para la celebración del Orgullo, un vestido cuadrado de rayas de colores al estilo del arcoíris.

Conjunto de dos piezas con forma de ojos y boca de Ágatha Ruiz de la Prada RTVE

Lleva ya cuatro décadas en la profesión, pero Ágatha no ha olvidado sus inicios y recuerda su primer desfile como si fuera ayer: “El más emocionante que he hecho en mi vida, en el primero se te ponen todos los pelos de punta”, rememora. Fue en un local conocido como Centro de Diseños, en Madrid. Y, haciendo memoria, la diseñadora cree recordar que estaba presente Alaska, uno de los iconos de aquellos años 80 en la capital: “Era un momento fantástico, con la movida madrileña. Tenía 20 años y me di cuenta de que me encantaba: tenía dinero para las modistas, las telas, lo hice todo, hasta desfilé”, añade Ágatha.

01.53 min ¿Cómo acabó Miley Cyrus vistiendo diseños de Ágatha Ruiz de la Prada?