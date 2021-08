Aunque lleva unos días algo ausente en redes sociales, sigue resonando el potente mensaje que Miley lanzó hace unos días en su perfil de Instagram. A raíz de la polémica surgida en torno a DaBaby, la cantante no quiso pasar por alto su poder de influencia y le dedicó unas palabras que no pasaron desapercibidas para los millones de usuarios que siguen día a día sus publicaciones.

"Como miembro orgulloso y leal de la comunidad LGTBIQ+, gran parte de mi vida ha estado dedicada a fomentar el amor, la aceptación y la mentalidad abierta", comenzaba explicando la actriz. "Internet puede alimentar mucho odio e ira y el núcleo de la cultura de la cancelación... Pero creo que también puede ser un lugar lleno de educación, conversación, comunicación y conexión".

Cyrus continúo argumentando que en la actualidad, "es más fácil cancelar a alguien que encontrar el perdón y la compasión en nosotros mismos o tomarnos el tiempo para cambiar corazones y mentes". "¡No hay más espacio para la división si queremos seguir viendo el progreso! ¡El conocimiento es poder! Y sé que todavía tengo tanto que aprender...". Para terminar su misiva, la intérprete no quiso desaprovechar la ocasión de hacer una llamada de atención explícita a DaBaby: "Revisa tus DMs (mensajes privados), ¡me encantaría hablar y ver cómo podemos aprender unos de otros y ayudar a ser parte de un futuro más justo y comprensivo!".

“.@MileyCyrus offers to educate DaBaby after his homophobic remarks at Rolling Loud:



"As a proud and loyal member of the LGBTQIA+ community, much of my life has been dedicated to encouraging love, acceptance, and open mindedness." pic.twitter.com/jR0gFS2gcV“