Cansada de las críticas. Así podríamos definir la nueva etapa que Miley Cyrus está emprendiendo estos últimos meses. Durante una entrevista en la revista Interview, la intérprete de "Plastic Hearts" desveló cuál es la pregunta que más detesta que le formulen cuando se encuentra en plena promoción de sus proyectos: "Toda mi vida, ya sea en el entrenamiento vocal o simplemente para continuar perfeccionando mi oficio, siempre he tratado con cuestiones como '¿Por qué suenas como un hombre?', '¿Dónde está tu maldito falsete, perra?', '¿Por qué ya no puedes cantar la nota más alta de 'Party in the USA'?'".

"En esa canción puedo cantar en un registro bajo y vivir en ese sonido auténtico y genuino", continuaba explicando a Lars Ulrich, entrevistador durante el encuentro y líder y batería de Metallica. "Mi voz es la forma en la que me represento a mí misma. Es la forma en la que me expreso. He trabajado con tantísima gente que me dice: 'tendremos que traer a una artista para alcanzar las notas altas'. Ya sabes, el "falsete" es un término en latín para cuando un niño atraviesa la adolescencia, pero todavía hay quien pretende que cante en ese tono", alegaba.

Y es que cualquier persona que haya seguido de cerca a Cyrus, sabrá que la versión que realizó de "We Can't Stop" supuso un auténtico éxito en las listas de reproducción de todo el mundo. "Me conoces personalmente, hemos estado en fiestas. Soy quien soy. Digo lo que quiero decir en cada momento, incluso si eso puede cambiar mañana. Me sentí honrada por el hecho de que no tuve que cantar esa canción de la forma en la que "se supone" que cantan las mujeres. Es el registro más bajo de mi voz, así que estoy agradecida de tener una canción en la que pueda apoyarme en esto".

"Volver a los escenarios me devuelve el cosquilleo y la ansiedad"

A finales de septiembre, la artista copó la conversación social por parar un concierto y confesar abiertamente la ansiedad que le estaba suponiendo volver a la música en directo. "Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy a quien conozco desde los 12 años (hemos estado juntas en esta banda desde los 12) y le dije que me sentía como si estuviera sufriendo un ataque de pánico", comenzaba explicando la intérprete. "Como todos los demás, durante el último año y medio he estado encerrada y aislada e impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que solía sentirse como una segunda casa. Estar en el escenario solía sentirse como en casa, y ahora no es así. Ya no es por el tiempo que pasé en casa encerrada", continuaba Cyrus.

Ante la atenta mirada de los presentes, la intérprete de "Midnight Sky" continuó desvelando cómo se sentía en aquel momento sobre el escenario del evento: "La pandemia fue alarmante y salir de ella es un poco aterrador. Así que solo quería ser honesta sobre cómo me siento".

"El año pasado eliminó esta división, esta cortina, y permitimos que la gente nos vea en nuestros estados más vulnerables, más aislados, más heridos, más asustados...", indicaba visiblemente emocionada. "Y creo que eso es algo que nos empodera. Creo que al ser honesta, me da menos miedo. Me estoy acostumbrando a estar de vuelta en el escenario, pero no hay otro lugar donde prefiera estar", concluía en su misiva.

Durante el encuentro en Interview, Cyrus continuó explicando lo que sintió con su regreso a los escenarios: "Se siente como si saltara de un avión frente a 100.000 personas. Me devuelve ese cosquilleo de miedo, o tal vez de ansiedad... Y es algo que no he sentido en un tiempo. Pero me recordó cómo todo eso termina borrándose cuando actúas".