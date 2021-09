Que la pandemia ha sido un periodo que nos ha hecho reflexionar a todos no es ninguna novedad, y multitud de artistas de todas las disciplinas no dudan en mostrar abiertamente cómo se sienten después de haber pasado por uno de los periodos más complicados de sus vidas. Los meses de confinamiento dejaron huella en ambos hemisferios, y a día de hoy son muchos los que siguen lastrando sus consecuencias. Ejemplo de ello es lo ocurrido con Miley Cyrus. La intérprete se encontraba en festival Summerfest cuando tuvo que parar su concierto para reconocer que había estado a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

“.@MileyCyrus confessed @Summerfest tonight that she felt like she was having a panic attack in the middle of the show. “I think by being honest, that makes me less afraid,” she said. Look for our coverage of her amazing show @journalsentinel https://t.co/VszwAqVemN pic.twitter.com/JX7I0VcDKT“