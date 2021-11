La unión de dos mundos. Así podrían definirse las últimas imágenes de Miley Cyrus junto a la banda italiana Måneskin. Después de intercambiarse varios mensajes por redes sociales, los artistas han materializado un reencuentro que ha sido esperado por fans de ambos bandos. El lugar para hacerlo fue el desfile de Gucci, donde acudieron artistas de la talla de Billie Eillish o Dakota Johnson. Sin embargo, quienes llamaron poderosamente la atención fueron, sin duda, los ganadores del Festival de Eurovisión y la intérprete de "Midnight Sky".

Sonrientes, disfrutando y con un evidente buen rollo entre ellos que no ha pasado desapercibido para unos usuarios que no han dudado en fantasear con una posible colaboración. De hecho, llevan interactuando en redes desde que en junio de este año, el grupo decidiese compartir una cover de "Plastic Hearts". Casualidad o no, la versión llegó a oídos de Miley y la artista compartió la canción en sus propios stories.

¿Collab fantasía? ¿O realidad más cerca que nunca?

Seamos sinceros: no hay hype que más nos guste que el que ha generado el tándem Cyrus-Måneskin. Porque es habitual ver a la actriz interpretar canciones tan míticas como "Jolene" o "Don't Stop Me Now" y conquistarnos con cada acorde que sale de su voz. Ahora bien, ¿somos conscientes del hit que supondría verla junto a los italianos? A finales de verano, los ganadores de Eurovisión 2021 fueron los encargados de transformar "Midnight Sky" y convertirla en una canción digna de ser compartida. Porque si de por sí posee la fuerza propia de su intérprete original, el pequeño homenaje que le ha rendido la banda italiana no pasó desapercibido en redes sociales.

A través de sus stories, el grupo hacía alarde de una tarde de composición donde, quizás de forma improvisada, llegaron a cantar el hit de Miley Cyrus que conquistó a medio planeta. Y probablemente sin ánimo de viralizarse, Måneskin mencionó a la artista en el vídeo de apenas 15 segundos y... voilà, se hizo la magia. Cyrus no solo evidenció que vio la cover, sino que la compartió en su perfil añadiendo un cariñoso mensaje: "Mis mejores amigos".

Ante este intercambio de palabras, los fans de ambos bandos ya se han hecho a la idea de que una colaboración entre ellos no sería algo improbable. Y más ahora que por fin se han conocido cara a cara en el desfile de Gucci. El espíritu rockero que Miley lleva por bandera hace que la probabilidad de que sus voces se unan no sea solo una fantasía, sino una unión esperada por su fandom y por la crítica en general, porque... ¿quién no se imagina un show así sobre el escenario?