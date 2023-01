¿Quién es Bizarrap? De "Quédate" a su última canción con Shakira

"Quédate, que las noches sin ti duelen"… ¿Te suena de algo? Sus cifras hablan por sí solas: su videoclip suma en YouTube 415 millones de visualizaciones y alcanza más de 923 millones de escuchas en Spotify. Se encuentra a muchísima distancia de "Despechá", la otra gran canción del verano, que se conforma con 256 millones en YouTube y casi 518 en Spotify, cifras buenísimas que sin embargo palidecen en comparación con el hit de Quevedo. El tema del cantante se llama en realidad "BZRP Music Sessions #52", y es que se trata de una colaboración con el productor argentino Bizarrap. Su nombre está ahora mismo en boca de todos por otra de sus sesiones, la número 53: tiene como intérprete a la mismísima Shakira y promete mandar un mensaje a Gerard Piqué.

"Me gustaba mucho el rap y la música electrónica y me descargué el software para producir. Empecé a aprender solo. Cogía canciones que me gustaban, les extraía 'a capella' y las mezclaba", decía hace unos meses en una entrevista de Forbes. "Fueron años en los que hice música sin grabar voces, solamente remixes . Un par de amigos del colegio también lo empezaron a usar y aprendimos juntos a producir. Luego yo seguí, viendo tutoriales de YouTube ", aseguraba.

Shakira, la estrella con la que saca nueva colaboración

Ahora tiene solo 24 años, pero su música la escuchan millones de personas. Las BZRP Music Sessions le han brindado un éxito sin precedentes. Antes llegaron las BZRP Freestyle Session, que inauguró en 2018. Unos meses después, el 9 de febrero de 2019, publicó su primera Music Session junto a Bhavi. La primera de muchas. Compaginó los dos tipos de sesiones, colaborando con distintos artistas y sumando escuchas. Ya ha hecho canciones con Nathy Peluso, Nicky Jam, Ptazeta, Residente o Quevedo, con ese "Quédate" que dio la vuelta al mundo (y que incluso tuvo una jota aragonesa en TikTok).

"Me gusta trabajar al mismo tiempo con el artista que viene al estudio. No soy de preparar el beat antes. Prefiero hablar, ver en qué situación está él. Le pido que me muestre música qué está haciendo en ese momento. Y después doy mi punto de vista y digo: 'Conmigo creo que debes hacer este tipo de canción'. Me gusta conectar antes de empezar a trabajar", contaba en Forbes. Ahora estrena canción con Shakira, su sesión número 53.