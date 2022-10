Shakira y Ozuna ya han estrenado "Monotonía", para emoción de todos los seguidores de la artista colombiana. No es la primera canción que lanza desde que se hiciera público el fin de su matrimonio con Piqué -en junio publicó "Don't You Worry", una colaboración con David Guetta y The Black Eyed Peas-, pero sus fans no podían aguantar más la espera. Shakira lleva desde principios de octubre avanzando el tema, dando pistas de lo que estaba por venir, unos adelantos que prometían y mucho.

"Fue culpa de la monotonía", se podía leer en un post de Instagram, "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", decía otro… En definitiva, unos mensajes que han dado curiosidad a muchos en todo el mundo. ¿Trataría la canción sobre su relación con Piqué, como daban a entender aquellos fragmentos de la letra? Y eso por no hablar del logo del tema, un corazón atravesado por un puñal. Desde luego, el hype por "Monotonía" estaba por las nubes, y ahora su videoclip ya está disponible para que todo el mundo pueda escuchar la canción.

El mes pasado Shakira y Ozuna fueron noticia por el rodaje de este videoclip, filmado en las calles de Manresa, en Barcelona. Aunque todavía no habían desvelado el título de su colaboración, lo cierto es que el rodaje generó interés entre los vecinos de Manresa y es que, según informó el ayuntamiento, se produjeron cortes de tráfico en la ciudad entre las 02.00 horas y las 07.00 horas de la madrugada del sábado 10 de septiembre, específicamente entre la zona de la Muralla de Sant Domènec y en la calle Jaume I de la ciudad catalana.