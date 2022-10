Los adelantos de "Monotonía" que ya habían publicado Shakira y Ozuna en redes prometían, pero resulta que la canción supera con creces lo que sus fans se podrían haberse imaginado. Todos pensaban que la letra podría ir dirigida hacia Gerard Piqué, y es que los avances ya dejaban claro que "Monotonía" es una canción de desamor, del fin de una relación. Resulta que "nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", aunque ya es impactante, no es la frase más impactante de la letra de la canción ni mucho menos, y eso por no hablar del videoclip.

Shakira se desahoga con Ozuna

"Monotonía" es un no parar de frases demoledoras. "Tú a lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo", "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo" "tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú"… Vamos, que su relación ya se ha acabado. Vale que Shakira deja clarito al principio que no es culpa de nadie salvo de la monotonía, pero estas frases parecen decir todo lo contrario. Y eso por no hablar de la lección definitiva de amor propio que podemos escuchar casi al final de la canción: "Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí". ¿Estará "Monotonía" dirigida a Gerard Piqué?

La letra ya es fuerte, pero es que el videoclip es un paso más. Shakira y Ozuna lo rodaron en septiembre en Manresa, en Barcelona, un rodaje que generó mucho interés y para el que se produjeron diversos cortes de tráfico. El videoclip comienza en un supermercado en el que de fondo se escucha "Te felicito". Mientras hace la compra, Shakira se topa con un hombre al que nunca llegamos a ver la cara, un encuentro que la deja con lágrimas en los ojos. Le canta "Monotonía" y de repente esta persona (se entiende que es su ex) saca un bazooka y le atraviesa el pecho a la artista. El hombre además lleva una sudadera blanca y unos pantalones grises, look que también luce Gerard Piqué en el videoclip de "Me enamoré".