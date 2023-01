Ni en declaraciones a los medios de comunicación, ni en respuestas controvertidas en entrevistas, ni siquiera en la letra de sus canciones... Shakira nunca ha hablado tan alto y tan claro sobre su relación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, como ahora. La cantante ha aprovechado este Año Nuevo para publicar un mensaje a través de sus redes sociales y no le ha hecho falta poner el nombre del destinatario para que sus seguidores aten cabos, tan evidente que nos hace pensar que la propia Shakira quería que nos diéramos cuenta. Una indirecta con dardo envenenado incluido para su expareja, eso sí, de la manera más elegante.

A modo de reflexión para celebrar la entrada del nuevo año, la artista colombiana comparte en su última publicación un texto de lo más incendiario, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado estos últimos meses en su vida sentimental. Shakira mantenía una relación consolidada con el futbolista blaugrana Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos en común: Sasha y Milan. En julio de 2022 la pareja confirmaba lo que ya era un secreto a voces: ambos decidían tomar caminos separados y seguid con sus vidas cada uno por su lado. Piqué nunca quiso pronunciarse al respecto, ni siquiera cuado salió a la luz su nueva ilusión. A la cantante ya la hemos escuchado en varias ocasiones hablar de sus sentimientos, pero Shakira tenía algo más que decir.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano... pic.twitter.com/kUBhGj2cUD“ — Shakira (@shakira) January 1, 2023

"Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado", escribe Shakira en su última publicación en redes. La intérprete del "Waka Waka" ha terminado haciendo alusión a sus peores momentos del 2022, pero siempre optimista.

"Nuestras lagrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando", recuerda Shakira, que empieza este 2023 con la esperanza de "volver a amar". La publicación que ha compartido en Instagram y en Twitter acumula más de millón y medio de 'me gustas'. Seguidores, compañeros de profesión, amigos... no han tardado en reaccionar. El post supera la cifra de 35 mil comentarios, entre ellos, el de la actriz Hiba Abouk. "¡Qué bonitas palabras, Shakira! Dicen mucho de ti, de lo generosa y luminosa que eres. Eres muy especial", asegura.