Había muchísima expectación por lo nuevo de Shakira y no ha defraudado. La cantautora nos tiene acostumbrados a letras personales llenas de experiencias vitales, pero su Music Sessions #53, una colaboración con el productor Bizarrap, ha sobrepasado todo lo que había grabado antes. En los últimos 12 años hemos escuchado la historia de amor de Shakira y Piqué en las composiciones de la colombiana. Ha hablado, del amor, de la complicidad, de su felicidad. Ahora, su última canción con BZRP es un reproche envenado y satírico. Se ha quedado a gusto. Quiere que se oiga su versión de lo sucedido, dejar "CLARAmente" explicado que la infidelidad de Piqué ha roto su vida, pero que el que sale perdiendo es el futbolista del Barça.

Letra de la canción de Shakira y BZRP: Music Sessions #53

Las frases que Shakira le dedica a Piqué en su canción con BZRP

Shakira empieza sin rodeos, la colombiana tiene ganas de abandonar Barcelona y dejar atrás la vida junto al futbolista. Una convivencia, que como ella misma dijo, le perjudicó profesionalmente al haber sacrificado su carrera por mantenerse al lado del defensa del equipo blaugrana: "Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión."

La de Barranquillas ha dado un paso más en su camino de duelo hacia la recuperación. Ha conseguido pasar de las lágrimas y la culpa al cabreo monumental y se hace valer: "Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú." Y a estas alturas de los versos, las referencias a Clara Chía solo acaban de empezar.

Los fans de Shakira están encantadísimos con sus juegos silábicos. Estamos seguros de que la última frase de esta estrofa se viralizará tanto como el "nanosegundo en el metaverso" de Tamara Falcó: "Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal -PIQUE."

No se deja ningún tema polémico atrás y las desaprobaciones a Piqué tocan hasta el tema del delito tributario: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan."

Shakira no termina el tema sin darle, además, otro repasito a la nueva pareja de Piqué, a la que parece que también culpa de la situación: "Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú."

Y la verdad, analizando la letra, no hay ni una sola palabra de relleno. Toda la canción está llena de mensajes y se despide por todo lo alto. Parece que este tema ha sido una redención para Shakira y en sus últimos versos habla de mirar hacia delante, al fin y al cabo siempre estarán unidos por sus hijos: "Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo."

Y sentencia, empoderadísima, haciéndose valer, menospreciando la nueva elección de Piqué: "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también".