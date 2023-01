Si anoche no te quedaste esperando hasta la madrugada para escuchar la nueva canción de Shakira, seguro que la has buscado nada más despertarte esta mañana. Si no te habías enterado, lo has hecho al llegar al trabajo, porque hoy no se habla de otra cosa. Ni siquiera la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha causado tanto revuelo. El nuevo tema de la artista colombiana con Bizarrap ha conseguido opacar al resto de noticias del día. Sabíamos que la letra iba a estar plagada de indirectas, pero Shakira ha superado las expectativas. La sesión 53 es un dardo envenenado a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Ataques explícitos que no solo han hecho alusión al exfutbolista, también a su actual pareja, Clara Chía.

En redes todo el mundo opina sobre la nueva canción de Shakira, incluso algunos de los rostros más conocidos. ¿Qué opinan los famosos sobre la venganza de la cantante colombiana? Aitana ha sido una de las primeras en reaccionar en Twitter, donde ha declarado fan de la artista. Ella cree que Shakira no ha podido ser más clara: "En TikTok me salen vídeos de 'analizamos las indirectas'... ¿Qué indirectas?". Lo mismo opina el actor de la serie Paquita Salas, Brays Efe: "No sé de qué indirectas habláis, yo me he enterado de que la novia de Piqué se llama Clara por la canción, literalmente".

“en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53“ — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

“No sé de qué indirectas habláis, yo me he enterado de que la novia de Piqué se llama Clara por la canción, lliteralmente.“ — Brays Efe �� (@braysefe) January 12, 2023

Alejandro Sanz, además de compartir uno de los temas que más sonaron en los 2000 con "La tortura", es un gran amigo de la cantante colombiana. Él no ha sido tan explícito, pero tampoco le ha hecho falta. "Auuuuuuu!!!", escribe en redes, imitando el aullido de una loba, Shakira.

“Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!“ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

Algo parecido tuiteó Chenoa. "Cuando tú vas, la loba vuelve", escribe en Twitter, haciendo alusión a una de las canciones más famosas de su carrera y a la astucia de Shakira para servirle a Gerard Piqué la venganza en plato frío.

“Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...

��“ — Chenoa (@Chenoa) January 12, 2023

India Martínez también ha sido una de las primeras en escuchar la canción de Shakira esta madrugada. "90 minutos no puede durar el amor... Pídele el VAR", bromea en su último tweet. Además, ha aplaudido una de las frases que más ha gustado en general a todo el mundo: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". También le ha encantado la frase a la influencer Laura Escanes, que ha aprovechado para compartirla en redes.

“90 minutos no puede durar el amor… pídele el VAR �� �� @shakira“ — India Martínez (@IndiaMartinez) January 12, 2023

“LAS MUJERES YA NO LLORAN ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨“ — Laura Escanes (@LauraEscanes) January 12, 2023

Sara Sálamo "no se puede aguantar", dice. Le ha gustado tanto la canción que ha utilizado sus redes para declararse fan absoluta de la cantanta colombiana. Hay quienes la critican por este ataque tan explícito a su ex, pero la actriz la defiende. "De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor. Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente. Y por supuesto, también se enjuicia el papel como madre. Ella 'tiene obligación' de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema... Pero el padre... Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos"

“De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor.

Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente. https://t.co/3q9XeBdeGw“ — Sara Sálamo (@SaraSalamo) January 12, 2023

Es amigo de Gerard Piqué, con quien además comparte varios proyectos profesionales. Eso no le ha impedido a Ibai hablar sobre la noticia del día. El popular streamer estaba en directo en Twitch esta madrugada comentando junto a sus seguidores el lanzamiento de la nueva canción de Shakira. Al igual que todos, él también pensaba que Shakira iba a mandarle alguna indirecta al exfutbolista, pero no a este nivel. ¡Ibai se quedó en shock!

“La madre que me trajo a este mundo.“ — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Son muchos los que han tirado de humor para comentar la letra de la canción de Shakira y Bizarrap. El creador de contenido AuronPlay se ríe de las frases más explícitas del tema. "¿Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué? No sé, creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme", dice irónicamente. Con mucho humor también aborda el tema el cómico y actor Manuel Huedo: "Yo creo que lo arreglan".

“Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme.“ — Auron (@auronplay) January 12, 2023

“Yo creo que lo arreglan.“ — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) January 12, 2023

En un fragmento de la canción, Shakira ataca directamente a la pareja de su ex: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo". El periodista Jordi Évole es el único que ha pensado en los propietarios de esos coches, igual que los que tienen un Casio y no un Rolex, ¿cómo se habrán tomado esta referencia?

“Propietarios de Twingos ofendidos.

Alcen la voz.“ — Jordi Évole (@jordievole) January 12, 2023

“Por favor, ¿podría declarar el gobierno hoy como día festivo para poder seguir hablando de lo de Shakira tranquilamente, sin que el trabajo nos interrumpa?“ — Jordi Évole (@jordievole) January 12, 2023

Inés Hernand va más allá y lanza un mensaje en contra de Gerard Piqué, asegurando que es un "narcisista" y que probablemente ni siquiera haya escuchado la canción porque está "encantado" siendo el centro de atención.

“piqué, un narcisista de libro turboprevisible, ni se ha escuchado la letra porque sencillamente está ENCANTADO con los niveles de atención q está recibiendo https://t.co/377KfELFRB“ — InésHernand (@InesRisotas) January 12, 2023

No todo el mundo aplaude la letra de la canción de la colombiana, hay quienes están siendo muy críticos. Leticia Dolera cree que las referencias a la actual pareja de Piqué, Clara Chía, están de más.

“A favor.“ — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) January 12, 2023

En cualquier caso, Shakira es Trending Topic desde el momento en el que se anunció su colaboración con Bzrp y, probablemente, continúe siéndolo los próximos días. ¿Reaccionará Gerard Piqué o Clara Chía?