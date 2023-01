Tamara Falcó e Íñigo Onieva han acaparado las portadas de la prensa rosa estos últimos meses. Un compromiso sorpresa, una ruptura tajante y una reconciliación inesperada, esta podría ser la crónica de su relación, que ahora apunta de nuevo al altar. La hija de Isabel Preysler consiguió que todo el mundo empatizara con ella tras descubrir la infidelidad de su chico. "Veo imposible volver con él. Soy muy cuadriculada para los cuernos", un mensaje poderoso que sus seguidores aplaudieron. No escupas para arriba porque te puede caer encima, esa es la lección que ha aprendido Tamara, que ahora tiene que tragarse sus palabras. La pareja se ha dado una segunda oportunidad y las redes están que arden.

Solo Tamara Falcó sabe los motivos que la han llevado a retomar su relación con Íñigo Onieva después de que se hiciera pública su traición. Sus fans y sus no tan fans no entienden cómo ha podido volver con el empresario. A juzgar por su última publicación, parece que no le importan mucho las críticas a la marquesa de Griñón. Sabíamos que habían decidido retomar su noviazgo, pero todavía no teníamos las pruebas gráficas. Tamara no ha esperado a que los paparazzi les pillen desprevenidos y ha sido ella misma la que ha compartido las primeras imágenes juntos tras su reconciliación.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han ido hasta el Polo Norte para disfrutar de unos días en pareja. Un entorno tan íntimo como romántico. Un buen vino, una manta y una chimenea, por la ventana un paisaje teñido de blanco... Así, ¿quién no recupera la magia? En las imágenes vemos a la pareja de lo más acaramelada, ¡incluso hay beso!

Parece que su intención era ver la aurora boreal. No ha podido ser, pero Tamara ha aprovechado este viaje para recuperar la normalidad. Antes de la ruptura, era habitual ver a la hija de Isabel Preysler compartir imágnes de sus escapadas junto a su chico y ahora lo vuelve a hacer, como si aquí no hubiera pasado nada ni ellos fueras los protagonistas de este culebrón.