Su compromiso se desvaneció de la manera más pública posible, haciendo correr ríos de tinta, pero todo aquello ha quedado en el pasado. Tamara Falcó e Íñigo Onieva están más felices que nunca y no es para menos, porque en solo cinco meses celebrarán su boda. Así lo ha anunciado la marquesa de Griñón en ¡Hola!, donde confirma fecha y lugar del evento.

"Íñigo y yo nos casamos el 17 de junio. Será una boda no demasiado grande, con nuestros familiares y amigos más cercanos. La celebración será en el palacio de El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde", ha avanzado ella. Es decir, que Tamara Falcó mantiene sus planes exactamente donde los dejó cuando puso fin a su compromiso con Íñigo Onieva: es el mismo día y el mismo lugar donde pensaba celebrar la boda inicialmente.

Les hemos visto de viaje en Praga y poco antes en el Polo Norte , y parece ser que allí, en Finlandia, Íñigo le pidió matrimonio a Tamara. A su vuelta compartieron sus primeras fotos tras la reconciliación , incluyendo un beso, pero no había nada que hiciese sospechar sobre una posible pedida.

La advertencia de Isabel Preysler a Tamara Falcó

La revista ¡Hola! ya había contado que, tras intercambiar algunos mensajes de texto, fueron juntos a la misa del gallo y que volvieron a encontrarse en Nochevieja. Según contó más tarde Tamara en el número de febrero de Harper's Bazaar, "Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo", pero decidió dejarles y celebrar la llegada de 2023 con ella. "Tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre", explicó.

Isabel Preysler ha vivido junto a su hija el dolor tras la infidelidad de Íñigo Onieva y la ruptura. Ante la reconciliación, ha querido advertir a Tamara de que aquello podría volver a ocurrir. "Te lo puede volver a hacer, ¿sabes?", le avisó a su hija. "Yo también le pregunté: '¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad?' Tajantemente me dijo que no", recuerdó Tamara Falcó en la entrevista. "Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un 'no' rotundo", dijo la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó.

A pesar de las palabras de su madre, parece que Tamara Falcó sigue a su propio corazón y está convencida de esta segunda oportunidad, tanto que ha querido retomar su relación justo donde la dejaron. "Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia", avanzaba en la revista, entre risas. Tamara Falcó e Íñigo Onieva rompieron poco después de anunciar su compromiso en Instagram, en el que la marquesa de Griñón recordaba la importancia del amor: "¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor".