Después de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, probablemente sea ella el personaje público más buscado. ¿Qué opina Isabel Preysler de la situación que está viviendo su hija? No le faltó el cariño de su familia en estos duros momentos. Su madre le abrió las puertas de su casa, donde la marquesa de Griñón encontró refugio tras salir a la luz la infidelidad de su ahora expareja. No se había pronunciado al respecto, hasta ahora. Isabel Preysler asistió anoche a una entrega de premios celebrada en Madrid junto a Mario Vargas Llosa, el galardonado como Madrileño del Año. Sin embargo, fue ella quien acaparó la atención de los medios.

Tamara Falcó ha intentado por todos los medios dar una imagen de serenidad ante las cámaras, pero ¿cómo se encuentra realmente? Su ruptura con Íñigo Onieva días después de anunciar su compromiso fue un gran varapalo. "Es un alivio que ella esté tranquila", ha asegurado Isabel Preysler, que ve a su hija "estupendamente".

Íñigo Onieva decidió pronunciarse al respecto el pasado fin de semana. Los medios le esperaban a la salida del restaurante donde compartió mesa con su familia, su apoyo incondicional. El empresario aprovechó para volver a pedirle perdón públicamete a Tamara Falcó. Isabel Preysler aseguró no haber escuchado sus palabras, aunque reconoció que el gesto le "parece muy bien, muy cariñoso de su parte".

Lo cierto es que a Tamara Falcó no le han faltado apoyos. La marquesa de Griñón ha estado arropada en todo momento por su familia y por su círculo más cercano. "La vi a ella con plena confianza y yo adopté la misma postura que ella", decía su hermana Ana Boyer, que viajó de Dubai a Madrid para estar a su lado.

Las últimas declaraciones de Íñigo Onieva, al borde de las lágrimas

Con la voz entrecortada y las lágrimas a punto de rebosar, así atendió Íñigo Onieva a los medios el pasado fin de semana. "Lo primero que quiero pedir es respeto para mi familia, a los que estoy profundamente agradecido. Siento mucho que estén pagando las consecuencias de todo esto", lamentaba. Una ves más, aprovechó para disculparse públicamente por sus errores: "Pido perdón de nuevo a Tamara. Lo haré las veces que hagan falta".

¿Cómo se encuentra Íñigo Onieva? "No tengo nada que celebrar ni voy a ninguna fiesta ni tengo ganas de nada. Estoy destrozado y me arrepiento de haberla hecho daño y haberla fallado. Ya es duro de por sí haberla perdido y toda la repercusión mediática lo complica mucho más. Lo único que quiero es que todo esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes. Solo personas que cometen errores", aseguraba Íñigo Onieva. Para él tampoco están siendo momentos fáciles. "Os ruego encarecidamente que me respeten en mi trabajo y a mi familia. No tengo nada más que decir", insistía antes de dar por terminada su intervención.