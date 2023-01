Ni la mismísima Rosalía consiguió crear tanto hype con "Despechá". Shakira y Bizarrap han revolucionado las redes sociales y la industria musical, todo por una canción que ni siquiera hemos escuchado. La cantante colombiana y el productor argentino estrenan colaboración en la sesión 53, que ya es todo un éxito a nivel de marketing y que pronto se convertirá en un auténtico hit. ¿Cúando sale? ¿Cómo podemos escucharla? ¿Cómo es la letra? ¿Cuántas indirectas le dedica Shakira a su ex, Gerard Piqué? Te contamos todo sobre BZRP Music Session #53, la nueva canción que promete colocarse en lo alto de las listas musicales en todo el mundo.

La letra, ¿una lista de indirectas a Gerard Piqué?

Horas antes de su estreno, se ha filtrado lo que parece ser un fragmento del tema de Shakira y Bizarrap. ¿Qué dice la letra de la canción? Una pequeña muestra de lo que nos espera: una lista de indirectas muy directas que la cantante colombiana le dedica a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, a ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú, Oh-oh, oh-oh.

Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique.

Frases duras que no dejan lugar a dudas. De esta manera, Shakira deja claro que ya ha pasado página y que no quiere saber nada del padre de sus hijos. Ya lo hizo en "Monotonía", uno de sus últimos lanzamientos. Para ella la música significa una vía de escape, una oportunidad para desahogarse y compartir con sus fans sus sentimientos, aunque esto le "sal-pique".

No deja títere con cabeza la colombiana, que también hace alusión a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú, a ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú".