El revuelo mediático entre Shakira y Gerard Piqué continúa. La colombiana arrasa con su nuevo tema Music Sessions #53, una colaboración con Bizarrap que cuenta con cerca de 4 millones de reproducciones y que ha dejado a todos en shock. Su letra es un auténtico bombazo en el que la de Barranquilla arremete contra quien fuese su ex pareja, contra su actual novia, Clara Chía (de 23 años), y hasta con su suegra.

Convirtiéndo lágrimas en rabia musical, quien fuese la mujer del ex futbolista del Barça se hace valer y lanza varios mensaje que no dejan lugar a dudas: "Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".

Entre los versos, las referencias a Clara Chía son también más que evidentes: "Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

La reacción de Piqué Ante tanta “indirecta”, todos esperaban con impaciencia cuál sería la reacción de Piqué o Chía sobre el asunto. Sobre las cuatro y media de la tarde de este jueves, el ex jugador de fútbol ha reaparecido en sus redes con un mensaje con el que parece querer demostrar que la cosa no va con él. “Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. ��“ — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023