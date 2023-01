Desde que la relación de Shakira y Gerard Piqué saltase por los aires el pasado mes de junio, con infidelidades de por medio, no hay ninguna duda de que la cantante colombiana de 45 años ha ido soltando lastre emocional a través de sus canciones. Si su tema Monotonía ya causó un gran revuelo por sus supuestas alusiones a Piqué, la colaboración que ha lanzado este jueves con Bizarrap, Music Sessions #53, ha dejado todo bastante claro. Aquí no se salva nadie. Desde la nueva pareja del catalán, Clara Chía (23 años), pasando por el ex jugador del Barça y hasta su ya ex suegra, Montserrat Bernabeu Guitart. La de Barranquilla ha arrasado con todo. La 'Session 53', que cuenta ya con más de 3 millones de reproducciones, es una carta explícita a su ira contra todo el universo de Piqué, incluida su madre, que no se libra del rapapolvo que Shakira y que ha sorprendido a muchos.

Cuando en junio Shakira y Piqué hicieron pública su separación, muchos dieron por hecho que la cantante seguía manteniendo una estrecha relación con su familia política, especialmente con Montserrat. Pero el verso de su nuevo tema, rompe con todo y de claro que se ha acabado el buen rollo con ella también: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", reza el verso de la canción. Parece que en los últimos meses la situación ha dado un giro brutal.

Los movimientos que se han dado dentro de las cuatro paredes de su lujosa mansión a las afueras de Barcelona, que además colinda con la de Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, parece que ha afectado al bueno tono y a las buenas formas que han exhibido hasta el momento.

Shakira y Montserrat Bernabeu (2018) GTRES