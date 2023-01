Hace ya dos días que no se habla de otra cosa: Shakira y Piqué, Piqué y Shakira. La sesión 53 de Bizarrap con la cantante colombiana está causando un gran revuelo en la sociedad y generando un interés común que hacía años que no se veía. Observados en cada paso que dan, todo el mundo esperaba a ver por fin la reacción de Gerard Piqué ante el beef de Shakira. Y como no podía ser de otra forma, el futbolista ha respondido a su ex por la puerta grande o más bien, por el streaming grande: ha soltado un bombazo en pleno directo de la Kings League: ha llegado a un acuerdo comercial con Casio. Él y la firma de relojes están encantados de que todo esto les 'salpique'.

Piqué responde a Shakira e Ibai Llanos reacciona "Tengo un gran anuncio: Casio nos ha dado relojes. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio y nos ha dado relojes para todos". A los cinco minutos de comenzar el streaming en Twitch, Gerard Piqué lanzaba la bomba que muchos estaban esperando y que algunos usuarios de Twitter ya adivinaron el jueves, cuando la letra de la canción de Shakira con Bizarrap llena de indirectas tan directas como "sal-pique" o "clara-mente", hizo saltar todo por los aires. “La cara de @IbaiLlanos lo dice todo pic.twitter.com/1KxnoChQhP“ — Pérez (@Ferpsg23) January 13, 2023 Atónitos a lo que estaba ocurriendo en directo, Ibai Llanos y el resto de los presidentes de la Kings League alucinaron con la noticia. Nadie tenía idea de que esto fuera a ocurrir: "¿Me estás vacilando? ¿Esto es cachondeo, no?", dice Ibai en pleno directo. Pero no, no lo fue. Piqué sacó relojes para todos sus invitados mientras coreaban de fondo "Caaasio, Caaasio", entre risas y gestos de incredulidad. "Lo llevamos todos. Este reloj es para toda la vida. Un Casio es para toda la vida", zanja el futbolista. “Ibai que no te engañe ha entrado a plató con un rolex JAJAJAJAJA pic.twitter.com/84Mjxl2D3X“ — Nadia Garcia �� (@Nadia_Pelirroja) January 13, 2023 Las redes, cómo no, no tardaron en reaccionar al directo de la Kings League y el tuit de Ibai Llanos con diferentes memes en referencia a Rolex y Casio. Otros hasta pusieron la mirada en la cara del streamer vasco mientras hablaba Piqué o advirtieron que el futbolista llevaba un Rolex que se había quitado antes de entrar a plató. Ahora todos esperan y se preguntan cuándo anunciará Piqué un nuevo acuerdo comercial, tal vez para promocionar los Twingo. “pic.twitter.com/khGYQZEKmJ“ — Tigre Recte �� ⬆️ (@sopademixu) January 13, 2023