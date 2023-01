Plan de tarde - Shakira monta fiesta al lado de la casa de la suegra

Hace ya dos días que no se habla de otra cosa: Shakira y Piqué, Piqué y Shakira. La sesión 53 de Bizarrap con la cantante colombiana está causando un gran revuelo en la sociedad y generando un interés común que hacía años que no se veía. Observados en cada paso que dan, todo el mundo esperaba a ver por fin la reacción de Gerard Piqué ante el beef de Shakira. Y como no podía ser de otra forma, el futbolista ha respondido a su ex por la puerta grande o más bien, por el streaming grande: ha soltado un bombazo en pleno directo de la Kings League: ha llegado a un acuerdo comercial con Casio y ha cambiado su coche por un Twingo. Él y ambas marcas están encantados de que todo esto les 'salpique'. La guerra no ha acabado, solo acaba de comenzar: Shakira se venga montando una fiesta en su casa con su suegra por vecina. Plan de tarde ha conectado en directo con Barcelona y la artista ha mandado un saludo para todos aquellos que la apoyan. ¡Dale al play al vídeo para verlo!