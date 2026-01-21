Clasificación de Champions League hoy, así queda tras la jornada 7: las cuentas de Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic

Segunda temporada de la Champions League con su nuevo formato y segundo año que consigue uno de los grandes objetivos para los que fue diseñado: la fase liga llegará a la última jornada con múltiple frentes abiertos.

Primer ejemplo, tras Arsenal y Bayern, los únicos dos equipos (en el caso de los de Arteta, con pleno de victorias) que tienen asegurado el 'top 8' que da el paso directamente a octavos de final, el Real Madrid, que ahora es tercero, tiene hasta 12 equipos solo 3 o menos puntos por detrás.

Entre ellos, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, noveno y décimosegundo respectivamente, como parte de una grupeta de ocho equipos empatados a 13 puntos decidida por el la diferencia general entre goles a favor y en contra, que en este momento hace que el PSG de Luis Enrique la encabece en la sexta plaza y sea el Atalanta quien la cierre en 13ª posición.

Los italianos fueron víctimas de la gran noche europea del Athletic este año que le mete por primera vez en varias jornadas dentro del grupo de 24 equipos que seguirían vivos, en su caso disputando un playoff eliminatorio para jugarse entrar en octavos de final. Los de Valverde aspiran a repetir otra velada así esta vez en San Mamés el próximo miércoles ante el Sporting de Portugal, que ahora es 10º tras ganar el martes al PSG.

Ese día a las 21h se disputará una última jornada en horario unificado que promete emociones fuertes, aunque no para el Villarreal, que visitará Leverkusen siendo penúltimo con solo un punto y sin opciones.

El Madrid de Arbeloa se jugará estar en el 'top 8' en Lisboa ante el Benfica de Mourinho, que apura sus opciones de supervivencia en la clasificación. Mismo caso que el Copenhague, rival del Barça en el Camp Nou, y el Bodo Glimt, que visitará el Metropolitano después de ganar en esta jornada al Manchester City de Guardiola. En todos los casos el número de goles puede ser clave al decidirse por el golaveraje general todo empate a puntos en la clasificación.

CLASIFICACIÓN CHAMPIONS LEAGUE 2025 / 2026 A 221 DE ENERO (penúltima jornada)

Pasarían a octavos directamente 1. Arsenal - 21 puntos (+18 en diferencia de goles) 2. Bayern Múnich - 18 puntos (+13) 3. Real Madrid - 15 puntos (+11) 4. Liverpool - 15 puntos (+6) 5. Tottenham - 14 puntos (+8) 6. PSG - 13 puntos (+10) 7. Newcastle - 13 puntos (+10) 8. Chelsea - 13 puntos (+6)

Equipos que pasarían a playoffs como cabeza de serie 9. FC Barcelona - 13 puntos (+5) 10. Sporting Portugal - 13 puntos (+5) 11. Manchester City - 13 puntos (+4) 12. Atlético de Madrid - 13 puntos (+3) 13. Atalanta - 13 puntos (+1) 14. Inter de Milán - 12 puntos (+6) 15. Juventus - 12 puntos (+4) 16. Borussia Dortmund - 11 puntos (+4)

Resto de equipos que pasarían a playoffs 17. Galatasaray - 10 puntos (0) 18. Qarabag - 10 puntos (-2) 19. Olympique de Marsella - 9 puntos (0) 20. Bayer Leverkusen - 9 puntos (-4) 21. AS Monaco - 9 puntos (-6) 22. PSV Eindhoven- 8 puntos (+1) 23. Athletic Club - 8 puntos (-4) 24. Olympiacos - 8 puntos (-5)