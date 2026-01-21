Slavia Prague - Barcelona, en directo hoy el partido de la séptima jornada de la Champions League

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la séptima jornada regular de la Champions League entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona, que se disputa este miércoles en el Estadio Fortuna Arena de la capital checa. El encuentro te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas a partir de las 21:00 horas.

En directo, Slavia Prague - Barcelona | Champions hoy

El once del Barcelona: Joan García; Balde, Gerard Martín, Koundé, Eric; De Jong, Pedri, Fermín, Raphinha, Roony y Lewandowski

El Barça se encuentra en una etapa crítica de la fase de liga de la Champions League. Actualmente en la decimoquinta posición con 10 puntos de 18 posibles, el conjunto azulgrana necesita un pleno de victorias en sus dos últimos encuentros (ante el Slavia y el Copenhague) para aspirar a la clasificación directa a octavos de final y evitar la ronda de repesca. Además de los puntos, el equipo requiere mejorar su diferencia de goles (actualmente +3) para ganar ventaja en posibles desempates en la tabla. El desafío inmediato tendrá lugar en Praga, en un escenario marcado por temperaturas extremas que rondarán los -4ºC. Para este duelo, Flick afronta bajas sensibles: Ferran Torres por lesión, Lamine Yamal por sanción y Joao Cancelo, quien no está inscrito en la competición. Asimismo, destaca la ausencia del guardameta Ter Stegen, que se ha quedado en Barcelona para ultimar su cesión al Girona. En el lado positivo, la convocatoria recupera a Raphinha, pieza clave que apunta a la titularidad junto a Robert Lewandowski. También se perfilan como opciones iniciales Marcus Rashford y Roony Bardghji, con el objetivo de resarcirse de la reciente derrota liguera frente a la Real Sociedad.

Por su parte, el Slavia de Praga llega al encuentro en una situación europea precaria. Ocupa el puesto 33 de la clasificación y arrastra una estadística desalentadora: no gana un partido en la Champions League desde el año 2007, sumando 17 encuentros sin conocer la victoria. En la presente edición, es el equipo menos goleador con solo dos tantos, ambos anotados por un defensor, y encadena cinco jornadas sin ver puerta. A pesar de su dominio en la liga checa, donde marcha líder invicto, el Slavia llega falto de ritmo competitivo, ya que no disputa un partido oficial desde mediados de diciembre debido al parón invernal de su país. Aunque su técnico, Jindrich Trpisovsky, destaca por proponer un juego intenso y vertical basado en el contragolpe, la fragilidad defensiva de su equipo y la superioridad técnica del Barça sitúan a los catalanes como claros favoritos para llevarse los tres puntos del Fortuna Arena ante la presencia prevista de casi 900 aficionados azulgranas.