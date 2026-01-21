Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la séptima jornada de la Champions League

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid de la séptima jornada de la Champions League. El encuentro, que se disputa este miércoles en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas a partir de las 18:45 horas.

Por su parte, el Galatasaray salta al terreno de juego con este equipo: Çakir; Sallai, Sánchez, Bardacki y Elmali; Torreria y Lemina; Sané, Akgun y Yilmaz; Osimhen.

El once titular de Diego Pablo Simeone es el formado por Oblak, en portería, Ruggieri, Marcos Llorente, Pubil y Hancko, en defensa; el centro del campo lo ocupan Koke, Barrios, Giuliano y Almada; en ataque estarán Julián Álvarez y Sortolth.

La previa

El Atlético se presenta ante un rival frente al que no ha perdido en cuatro partidos oficiales, con tres victorias y un empate. El último enfrentamiento se produjo hace diez temporadas, con un doblete de Antoine Griezmann en la visita al Ali Sami Yen de Estambul. El conjunto rojiblanco vio puerta en los cuatro partidos.

Actualmente, el equipo que dirige Diego Pablo Simeone llega con un balance de 12 puntos optando a puestos del 'top 8', tras un inicio algo dubitativo y una buena racha en las últimas jornadas, incluyendo tres victorias consecutivas, la última de ellas, además, rompiendo su mal rendimiento a domicilio en la presente Champions. Por su parte, el Galatasaray ha ido de más a menos en la competición europea, encajando sendas derrotas en las dos últimas jornadas.

No obstante, el conjunto turco es casi imbatible en casa en su liga, mientras que en Champions sólo ha encajado una derrota, ante el Unión SG. En los últimos cinco partidos lleva mejor balance que el Atlético, con tres victorias, un empate y una derrota, por dos victorias y dos derrotas de los rojiblancos.

En el capítulo de bajas, el Galatasaray maneja las de Metehan Baltacı (sancionado), Wilfried Singo (lesión muscular), Arda Unyay (distensión de muslo) y Enes Emre Büyük, mientras que los médicos apuran para recuperar a Victor Osimhen. Por su parte, el Cholo solo tiene la baja segura del francés Clément Lenglet, toda vez que el argentino Nico Paz se reincorporó al grupo este martes y entró en la convocatoria.