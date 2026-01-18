Atlético de Madrid - Alavés, en directo el partido de la jornada 20 de Liga

Atlético de Madrid y Deportivo Alavés disputan este domingo 18 de enero el partido correspondiente a la jornada 20 de Liga que se disputa en el Estadio Metropolitano, donde los rojiblancos buscan volver a la senda de la victoria tras su último empate liguero ante la Real Sociedad y su derrota en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid.

En directo: Atlético de Madrid vs Alavés | La Liga

Por su parte, el Deportivo Alavés está obligado a sumar si quiere escapar de la zona baja, donde ocupa la decimosexta plaza con 19 puntos, tan solo dos más que el Valencia CF, decimoctavo con 17 puntos que el conjunto vitoriano.

Ambos equipos llegan tras haberse clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminando al Deportivo, a domicilio, en el caso de los colchoneros, y al Rayo Vallecano, en casa, en el de los babazorros.

Será el primer encuentro sin Connor Gallagher en el Atlético tras su traspaso al Tottenham inglés este mes de enero, mientras Giuliano Simeone amplió su contrato como rojiblanco hasta el final de la temporada 2030.

Diego Pablo Simeone tiene disponible a Koke Resurrección para el choque, aunque seguirá sin poder contar con Clement Lenglet y Nico González, a pesar del buen ritmo de recuperación de sus respectivas lesiones.

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, está convencido de que su equipo está preparado para hacer una gran segunda vuelta tras las buenas sensaciones a pesar de la derrota en la jornada 19 de Liga ante el Villarreal, y sobre todo, en la victoria copera ante el Rayo Vallecano (2-0).

El técnico argentino dio descanso en el once titular en Copa del Rey a Jonny, Parada, Blanco, Pablo Ibáñez, Carlos Vicente, Aleñá y Gurid, pensando en un duelo ante el Atleti que puede marcar el devenir del equipo en el segundo tramo de la temporada.