Flick, decepcionado con Dro tras comunicar que quiere marcharse del Barcelona: "El entorno quizás les incita a irse"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ha querido valorar la probable salida de Dro Fernández, aunque ha asegurado que muchas veces en estos casos el "entorno les incita" a marcharse, además de reconocer que están pendientes de la "decisión" de Marc-André Ter Stegen, que podría acabar cedido en el Girona.

"Hablaré cuando esto ya haya ocurrido. Este no es el momento, ahora no", declaró en rueda de prensa. "Estamos en el mundo del fútbol y a veces ocurren cosas. Puedes no estar de acuerdo con lo que uno hace, pero hablamos de jugadores de 18 años, son adultos, pueden tomar sus decisiones. Hay gente en su entorno que quizás les incita, lo voy a dejar aquí, no quiero hablar más. Yo creo que ya he dicho suficiente", continuó.

''Cada entrenamiento con este equipo y estos jugadores te hace mejor'' Además, recalcó que su trabajo es "dar energía y confianza a los jugadores". "Intentas creer en ellos para que ellos crean en sí mismos, ayudarles a crecer, a desarrollarse como profesionales, pero también sé que hay gente en su entorno, y lo que quiero es simplemente esperar hasta que esto ya sea cosa pasada. Si deciden irse a otro club, lo tratamos y lo comento, pero este no es el momento", manifestó. "Se trata de entrenar cada día. Tengo mucha experiencia en jugadores jóvenes; cuando llegan, lo analizo y lo planifico, depende del rendimiento, de la actitud, de la mentalidad en el entrenamiento, si son profesionales, si no lo son... Son áreas en las que les podemos ayudar. Están jugando en uno de los mejores equipos del mundo y tenemos a jugadores de primera clase mundial, así que no es fácil disponer de minutos. Cada entrenamiento con este equipo y con estos jugadores, te hace mejor. Cuando un jugador hace las cosas bien, cuando se merece jugar, juega", reflexionó.

Un mensaje para los canteranos "Esto es también lo que quiero decirle a los jugadores jóvenes de La Masia, es que somos el Barça, uno de los mejores equipos del mundo. Estamos dándoles la oportunidad de poder entrenar con nosotros, de crecer cada día con los mejores jugadores del mundo entero. Es lo único que les puedo decir, les damos la oportunidad, les damos el apoyo, creemos en ellos y les damos también la confianza necesaria. Si uno quiere jugar para el Barça, tiene que darlo todo, al 100%. Estos colores se tienen que defender. Al resto de jugadores, no los quiero", recalcó.