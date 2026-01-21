Praga, primera de dos paradas del Barcelona en su camino al 'top 8' de la Champions League sin Lamine Yamal
- El '10' azulgrana es una de las bajas confirmadas ante el Slavia en la penúltima jornada regular
- Sigue el Slavia de Praga - Barcelona en vivo, a las 21:00 horas en RTVE.es
El FC Barcelona visita este miércoles al Slavia de Praga en la séptima jornada regular de la Champions League. El conjunto azulgrana se encuentra en una situación muy alejada de la temporada pasada, en la que se aseguró un puesto en octavos al clasificarse entre los ocho primeros.
Los de Hansi Flick son ahora mismo decimoquintos con 10 puntos, dos por debajo del octavo puesto que ocupa actualmente el Atlético de Madrid. Los entrenadores manejan la barrera de los 16 puntos para entrar en el codiciado 'top 8' que permite eludir el 'playoff' previo a octavos.
Matemáticamente caer por debajo del 24º lugar es aún posible, ya que el Benfica es 25º con seis puntos, pero sería una debacle inimaginable aun dejándose puntos en alguno de los dos partidos. Ganando este miércoles al Slavia y el que viene al Copenhague, el Barça lograría los 16 marcados como objetivo, pero habría que esperar al resto de resultados.
No les queda otra opción a los culés más que ganar y eso pasa por hacerlo primero en casa del Slavia, que sólo ha logrado tres puntos en las seis jornadas precedentes. No parece, a priori, un rival que vaya a poner palos en las ruedas al Barça, pero a estas alturas de la temporada se necesita el concurso de los mejores.
Y en ese sentido, lo que más preocupa ahora a Flick son las bajas. La más importante en ese sentido es la de Lamine Yamal. El canterano se pierde esta primera 'final' en Praga por sanción, pero no es el único.
El máximo goleador del equipo, Ferran Torres, no podrá estar disponible para Flick al menos los próximos diez días, por lo que el valenciano sí será baja en la última jornada. La buena noticia para el técnico alemán es que recupera al capitán, al brasileño Raphinha.
Ter Stegen, rumbo a Girona
Tampoco podrá contar con el meta alemán Marc André Ter Stegen, al que el club le ha dado permiso para completar su negociación con el Girona. En su lugar se ha incluido en la convocatoria el canterano Diego Kochen por primera vez en lo que va de temporada, acompañando a Joan Garcia y a Szczesny.
Asimismo, regresan a una lista del primer equipo Jofre y Tomy, defensa y centrocampista, cubriendo las ausencias en cada línea de Andreas Christensen y Gavi.
Sólo ha habido dos enfrentamientos previos entre Slavia y Barça, en la fase de grupos de la temporada 2019-2020, que se resolvieron con empate a cero en el Camp Nou y victoria azulgrana por 1-2 en Praga.
Siete días después el Barça recibirá al Copenhague, que precisamente cierra la clasificación de los puestos del 16 al 24, que son los que disputan el 'playoff' previo a los octavos de final. Tan sólo están separados por tres puntos en la tabla y los precedentes son similares al Slavia. Tan sólo un doble enfrentamiento en una fase de grupos, un empate (1-1) y una victoria (2-1), pero en este caso en la temporada 2010-2011, que acabó en la cuarta Champions blaugrana.