Real Sociedad - Barcelona, en directo el partido de la jornada 20 de Liga

Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo 18 de enero el partido correspondiente a la jornada 20 de Liga que se disputa en el Reale Arena, donde los azulgranas buscan mantener su ventaja al frente de la clasificación ante un equipo donostiarra que encadena cinco partidos sin perder, entre Liga y Copa.

Alineación del FC Barcelona

Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.

Ambos equipos llegan tras haberse clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminando a CA Osasuna, en casa, en el caso de los vascos, y al Racing de Santander, a domicilio, en el de los azulgranas.

El equipo donostiarra levantó un partido que se le había puesto muy complicado. Después de marcharse 2-0 en contra al descanso, los goles de Turrientes y Zubeldía llevaron el partido a la prórroga y a unos penaltis en el que los vascos se llevaron la clasificación con un acertadísimo Marrero bajo palos. Sin embargo, hoy será Álex Remiro el que defiende la portería del club donostiarra, que busca escalar puestos para dejar atrás los fantasmas del descenso.

Por su parte, el equipo de Flick tumbó al Racing en un exigente partido en el que el líder de Segunda División vendió cara su derrota ante un Barça que acabó imponiendo su superioridad con los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal, consiguiendo el pase a los cuartos de final del torneo del K.O.

El conjunto blaugrana contará con una notable baja para el encuentro de hoy. Raphinha, por un golpe sufrido en su pierna izquierda, no será finalmente de la partida para el club blaugrana. Sí podría estar para el enfrentamiento clave ante el Slavia de Praga en Champions League, donde el Barcelona busca tres puntos para seguir amarrándose a la posibilidad de entrar entre los ocho mejores y evitar de esta manera jugar una eliminatoria extra de dieciseisavos de final.