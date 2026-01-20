Real Madrid - Mónaco, en directo hoy el partido de la séptima jornada de la Champions League

El Real Madrid recibe al AS Monaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26 con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del 'top 8' y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el 'playoff'.

En directo Real Madrid vs Mónaco | Champions hoy En su debut en Champions, Arbeloa no ha querido innovar y ha apostado con una alineación esperada: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouameni, Güler, Bellingham, Mastantuono; Vinicius y Mbappe. El viaje del Real Madrid en la temporada atraviesa zona de turbulencias. La afición mostró así su enfado tras la imagen dada en la eliminación (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, de LaLiga Hypermotion. Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio relajaron algo a una grada que la pagó, especialmente, con Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen. El Real Madrid de Álvaro Arbeloa vuelve a la Champions como equipo del 'top 8', con 12 puntos ante un Monaco inmerso en su mejor racha en la competición. Después de caer en la primera jornada por 4-1 en Brujas, no ha perdido ninguno de los cinco partidos posteriores (2V y 3E) ante equipos como el Manchester City o el Tottenham.