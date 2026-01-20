Real Madrid - Mónaco, en directo hoy el partido de la séptima jornada de la Champions League
- El Real Madrid de Álvaro Arbeloa busca ante el equipo monegasco asegurar el top 8 de la primera fase
El Real Madrid recibe al AS Monaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26 con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del 'top 8' y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el 'playoff'.
En directo Real Madrid vs Mónaco | Champions hoy
En su debut en Champions, Arbeloa no ha querido innovar y ha apostado con una alineación esperada: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouameni, Güler, Bellingham, Mastantuono; Vinicius y Mbappe.
El viaje del Real Madrid en la temporada atraviesa zona de turbulencias. La afición mostró así su enfado tras la imagen dada en la eliminación (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, de LaLiga Hypermotion. Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio relajaron algo a una grada que la pagó, especialmente, con Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen.
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa vuelve a la Champions como equipo del 'top 8', con 12 puntos ante un Monaco inmerso en su mejor racha en la competición. Después de caer en la primera jornada por 4-1 en Brujas, no ha perdido ninguno de los cinco partidos posteriores (2V y 3E) ante equipos como el Manchester City o el Tottenham.
Rodrygo Goes, baja por molestias
El delantero brasileño Rodrygo Goes es la baja principal en el Real Madrid para el partido del conjunto merengue ante el AS Monaco.
Álvaro Arbeloa presenta siete bajas para el encuentro frente al conjunto francés. Los defensas Antonio Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold no están disponibles por lesión, mientras que Brahim Díaz, que perdió este domingo la final de la Copa África, todavía no ha regresado con sus compañeros.
Además, tampoco está un Álvaro Carreras que cumple ciclo de sanción por tarjetas amarillas, ni un Rodrygo Goes que ya se perdió el duelo de Copa del Rey en Albacete y, pese a completar la sesión con el resto de sus compañeros, sigue arrastrando molestias que le impiden estar disponible en Champions. Los canteranos Pol Fortuny y Daniel Mesonero completan la lista de 20 futbolistas, además de Fran González como tercer portero.
Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Dean Huijsen; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Pol Fortuny y Mesonero; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono.